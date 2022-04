Elden Ring è un successo enorme: come giocarlo su PC? Ecco i requisiti necessari

Tra gli appassionati di gaming e di fantasy, sta spopolando il nuovo videogioco della FromSoftware diretto da Hidetaka Miyazaki in collaborazione con il padre del Trono di Spade George R.R. Martin

Il gioco, ambientato nel mondo immaginario dell’Interregno, sta collezionando numeri molto importanti dal punto di vista delle vendite.

Elden Ring sorpassa Dark Souls 3: i numeri del successo

È stata la stessa casa di produzione ad annunciare che Elden Ring ha già venduto più di 12milioni di copie, un successo incredibile per la FromSoftwareche aveva come titolo di punta lo storico Dark Souls 3, che però si era fermato a qualche milione di copie vendute in meno. Veniva definito il gioco più atteso del 2022 e le aspettative sono state rispettate in pieno. Uno dei punti di forza che sta rendendo celebre il gioco ideato da Miyazaki e George Martin è la grande vastità della mappa, per un’esperienza esplorativa fuori dal comune che si muove fra praterie, catacombe e strutture colossali come il Castello di Grantempesta.

Per godere appieno dell’impatto grafico ed estetico del gioco, però, è necessario un PC con le giuste caratteristiche, soprattutto dal punto di vista di scheda grafica e processore. Ancora prima di acquistare il gioco, quindi, è importante conoscere quelli che sono i requisiti minimi per far girare Elden Ring sul proprio computer. Requisito fondamentale è avere una memoria RAM configurata con almeno 12 GB, ma non è il solo parametro da tenere d’occhio. Di seguito i requisiti minimi per giocare a Elden Ring:

Sistema Operativo Windows 10

CPU Intel Core i5-840, AMD Ryzen 3 3300X

RAM 12 GB

GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB, AMD Radeon RX 580 4 GB

DirectX 12

60 GB di spazio libero richiesto

Se si vuole invece avere un’esperienza ancora maggiore e raggiungere la perfezione dell’esperienza di gioco, questi sono invece i requisiti consigliati:

Sistema Operativo Windows 10 o Windows 11

CPU Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 5 3600X

RAM 16 GB

GPU NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB o AMD Radeon RX Vega 56 8 GB

DirectX 12

Spazio libero richiesto: 60 GB

Come ottimizzare un PC per giocare ai videogame

Avere quindi un computer adeguato al gaming è fondamentale per poter sfruttare al massimo le caratteristiche del gioco. Con dei piccoli trucchi si può intervenire anche sul PC che è già in vostro possesso, ad esempio disattivando il risparmio energetico, chiudendo tutti i software in attività ed eseguendo con costanza la deframmentazione dell’hard disk, quelli principali. Ma si può anche pensare di configurare il proprio computer dando un’occhiata ai migliori pc assemblati online, dove le mani dei gamer più esperti ci guideranno attraverso i componenti giusti per migliorare la nostra esperienza di gioco. Fra tutti è importante dare peso alla scheda video, che dovrà lavorare sodo per far girare il motore grafico di alcuni titoli come Cyberpunk 2077.

Attenzione anche all’hard disk su cui installare il gioco: la cosa migliore da fare è quella di installarlo su un hard disk SSD, che hanno memorie flash e non utilizzano parti magnetiche e meccaniche. Vi renderete conto che il pc farà molta meno fatica nel far girare il gioco ad alte prestazioni grafiche. Infine, è sempre importante aggiornare all’ultima versione disponibile online ogni componente del proprio computer.