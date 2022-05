Warped Kart Racers: in arrivo su Apple Arcade a maggio

Corse e videogiochi sono sempre stati un connubio vincente, ma non c’è solo il nostro idraulico italiano preferito, e ce lo dimostra Warped Kart Racers in arrivo a maggio su Apple Arcade

La famosissima serie “mariesca” sulle corse più folli di sempre non ha certo bisogno di presentazioni, nemmeno quella del “rivale” Crash Bandicoot, ma attenzione perché c’è un nuovo titolo con la sua personalissima ambientazione! Cerchiamo dunque di capire un po’ meglio che cos’è Warped Kart Racers in arrivo questo mese su Apple Arcade.

Warped Kart Races: fate largo ai cartoni animati

Se la serie del già citato Mario, prendiamo lui come esempio principale, attinge ai tanti e coloratissimi mondi della Nintendo con i loro personaggi, la stessa cosa si può dire per Warped Kart Racers solo che c’è una particolarità in più. Invece di basarsi sui videogiochi, il titolo si basa sui personaggi, e sui loro rispettivi mondi, dei cartoni animati!

Il titolo includerà infatti 20 personaggi giocabili sin dal suo lancio come, ad esempio, Peter Griffin dei Griffin, Stan Smith di American Dad, Hank Hill di King of the Hill e persino gli alieni della recente serie Solar Opposites. Le ambientazioni spazieranno dalla placida Arlen in Texas fino alla folle Quahog in Rhode Island.

Le modalità di gioco includono dunque le classiche gare, le battaglie, le campagne per single player, le corse online fino ad 8 partecipanti, la possibilità di personalizzare i propri veicoli e così via. Al momento è disponibile solo per gli abbonati ad Apple Arcade e non si sa ancora se ci sarà un porting per console o PC, ma per intanto potete considerarvi avvisati.

Comunque sia, mentre aspettiamo che i piloti si allineino sulla linea di partenza, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!