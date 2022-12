In arrivo il nuovo controller Gioteck SC3 Pro Wireless

Pronti ad entrare nel paese delle meraviglie con il nuovissimo controller senza fili Gioteck SC3 Pro Wireless per Nintendo Switch. Regalo perfetto per le feste, il controller wireless SC3 Pro offre libertà di gioco, con connessione Bluetooth e ad un prezzo incredibile

Gioteck,(qui per visitare il sito) è un marchio leader di accessori per videogiochi. Quest’oggi l’azienda “invita” tutti i giocatori ad unirsi a loro per entrare nel paese delle meraviglie con l’uscita del controller Wireless SC3 Pro per Nintendo Switch, Switch Lite, Switch OLED e PC. Come si è visto di recente sul quotidiano The Sun, il controller SC3 Pro Wireless è il compagno perfetto per le vacanze e si aggiunge al già lanciato controller SC3 Pro Wireless per PS4 e PC.

Gioteck SC3 Pro Controller Wireless per Nintendo Switch

Con una serie di funzioni che ci si aspetta da controller professionali più costosi, la gamma Gioteck SC3 Pro combina un’ingegneria superba e un’estetica sbalorditiva a un prezzo incredibile. L’illuminazione RGB personalizzabile inonda il controller SC3 Pro di un’infinita combinazione di colori che farebbe impallidire qualsiasi albero di Natale! A complemento dell’illuminazione accattivante, il controller SC3 Pro offre il supporto completo del motion control per Nintendo Switch (qui per maggiori info). Per i giocatori che prendono sul serio il proprio gioco, la gamma SC3 Pro è dotata di thumb stick magnetici rimovibili che possono essere scambiati con un secondo set (incluso nella confezione). Consentendo al giocatore di regolare la lunghezza degli stick in base al proprio stile di gioco.

Dettagli

Chi vuole diventare un professionista potrà realizzare tutti i suoi desideri natalizi grazie ai pulsanti posteriori programmabili. Ideali per i giochi FPS, i giocatori non devono mai staccare i pollici dagli stick! Inoltre le impugnature ergonomiche testurizzate sui lati della gamma SC3 Pro consentono ai giocatori di avere sempre il controllo del gioco, anche durante le battaglie più accese. Ogni notte può essere silenziosa grazie alla porta per cuffie da 3,5 mm e ai pulsanti aggiuntivi per il volume. Questi consentono di collegare immediatamente le cuffie. Infine. con la batteria interna caricata tramite USB-C (cavo incluso), non ci sarà bisogno di cercare le batterie durante le grandi sessioni di gioco.

Caratteristiche

Controller wireless SC3 Pro per Nintendo Switch e PC:

Stile ergonomico familiare con disposizione tradizionale dei pulsanti

familiare con disposizione tradizionale dei pulsanti Supporta i controlli di movimento

Pulsanti posteriori programmabili

Tasti magnetici intercambiabili

Barra luminosa a LED programmabile

Jack per cuffie audio da 3,5 mm , pulsanti di esclusione e controllo del volume

, pulsanti di esclusione e controllo del volume Impugnature testurizzate

Controller wireless SC3 Pro per PS4 e PC:

Stile ergonomico familiare con disposizione tradizionale dei pulsanti

familiare con disposizione tradizionale dei pulsanti Fascia personalizzabile

Pulsanti posteriori programmabili

Tasti magnetici intercambiabili

Barra luminosa a LED programmabile

Jack per cuffie audio da 3,5 mm , pulsanti di esclusione e controllo del volume

, pulsanti di esclusione e controllo del volume Impugnature testurizzate

Dichiarazioni in merito al nuovo Gioteck SC3 Pro Controller Wireless

Marek Soroka, responsabile delle vendite di Gioteck, ha commentato:

Questa stagione natalizia offre un’incredibile gamma di nuovi giochi che meritano di essere provati con un controller di livello professionale. Sappiamo che i tempi sono difficili e per questo abbiamo voluto offrire una vasta gamma di funzionalità a un prezzo molto ragionevole. Con il controller SC3 Pro, i giocatori resteranno increduli quando vedranno cosa può offrire questo incredibile pad!.

Il controller Gioteck SC3 Pro Wireless per Nintendo Switch e PC ha un prezzo al dettaglio di 39,99 euro. Il controller SC3 Pro Wireless per PS4 e PC ha un prezzo di listino di 49,99 euro. La gamma di controller è disponibile da subito presso il sito di Gioteck, e presso tutti i principali rivenditori di videogiochi.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovissimo controller Gioteck SC3 Pro Wireless per Nintendo Switch ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).