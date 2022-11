The Callisto Protocol: ecco quanta memoria occuperà su PS5

Svelati quanti GB di memoria avrete bisogno per scaricare e giocare all’attesissimo The Callisto Protocol su PS5

Con la nuova opera di Glen Schofield ormai in dirittura d’arrivo, molti utenti si stanno preparando per provare con mano gli orrori promessi dal papà di Dead Space. I vari trailer e gameplay, come ad esempio quello mostrato durante la scorsa Summer Game Fest, non hanno fatto altro che incrementare l’hype attorno al gioco, anche grazie ad un livello di dettaglio grafico davvero che pare davvero sbalorditivo. Ora, a pochi giorni dal lancio ufficiale, sono stati finalmente rivelati sul web quanti GB di memoria peserà The Callisto Protocol su console PS5.

Diffusi in rete i GB di memoria necessari per installare The Callisto Protocol su PS5

Dopo la comparsa in rete, nei giorni scorsi, dei requisiti PC necessari per far girare The Callisto Protocol, ora vediamo finalmente quanti GB di memoria saranno necessari per scaricare l’ultima opera di Striking Distance Studios su PS5. In un tweet pubblicato dall’account PlayStation Game Size, infatti, viene dichiarato che il gioco avrà un peso complessivo di circa 42 GB (42.794 per la precisione). In questo modo tutti gli utenti avranno modo di controllare l’hard disk della propria console e, all’occorrenza, fare spazio per il download.

🚨 The Callisto Protocol™ Update 01.004.000 Released. 🟪 Update Size Around 11.5 GB

⬜ New Download Size : 43.005 GB 🟫 #TheCallistoProtocol https://t.co/PxgApzDBLO pic.twitter.com/ARk30YabWQ — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) November 29, 2022

Sempre stando a quanto dichiarato dal medesimo account, il gioco dovrebbe richiedere poi un update di 11.5 GB. Ciò non dovrebbe comunque influire sul peso finale complessivo, in quanto le stime di cui sopra, a quanto pare, tenevano già conto di tale aggiornamento. Infatti la stima finale, riportata includendo il peso del gioco con annesso update, è dichiarata a circa 43 GB totali. Ricordiamo che il titolo sarà disponibile dal 2 dicembre, e sarà possibile effettuare il pre-load a partire dal 30 novembre.

Cosa ne pensate? Siete ansiosi di tuffarvi in questa nuova terrificante avventura? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.