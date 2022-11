Crisis Core Final Fantasy VII Reunion: rilasciato il trailer di lancio

Siete pronti al ritorno di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion? Square Enix delizia i fan con un nuovo trailer incentrato sulla storia

Square Enix ha da poco rilasciato un nuovo trailer di Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, che verrà lanciato tra due settimane per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch. Questo nuovo trailer mostra lunghe sequenze cinematografiche sulla storia e su tutti i personaggi presenti nel gioco. Attenzione ai possibili spoiler che potreste vedere, soprattutto per chi non ha mai giocato al titolo. Mentre per i fan della versione originale non ci sono problemi e possono ammirare i miglioramenti grafici effettuati grazie a questa remaster.

Il nuovo trailer di Crisis Core Reunion è basato sulla storia

Con questo nuovo trailer di Crisis Core Reunion possiamo notare che il gioco non è una semplice remaster come molti potrebbero pensare. Infatti, i modelli dei personaggi e le ambientazioni sono state rifatte da zero su Unreal Engine 4 e si notano in tutto il loro splendore nel video. Inoltre, i filmati sono completamente doppiati e la colonna sonora migliorata. Per non parlare del sistema di combattimento che è stato modernizzato, con un’interfaccia utente decisamente più chiara e migliorata.

Vi ricordiamo che Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion uscirà il 13 dicembre in tutto il mondo. Tra i vari miglioramenti effettuati, è stato confermato che il titolo girerà a una risoluzione variabile di 60 FPS e 4K su Xbox Series X/S e PS5. La versione per PC supporta il 4K con 30 FPS, 60 FPS e addirittura 120 FPS. Questa nuova rivisitazione sembra promettente e non vediamo l’ora di metterci le mani sopra.

