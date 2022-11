Bussano alla porta: la locandina del film di M. Night Shyalaman

M. Night Shyalaman tornerà nel 2023 con un nuovo horror apocalittico dal titolo Bussano alla porta: presentata la locandina del film

Gettiamo un primo sguardo a Bussano alla porta, nuovo film firmato da M. Night Shyalaman che vedrà la luce nei primi mesi del 2023. Si tratta di un horror apocalittico ispirato al romanzo di Paul G. Tremblay, The Cabin at the End of the World, che racconta il trauma vissuto da una famiglia che, mentre si trovava in vacanza in una baita isolata dal mondo, viene rapita da degli sconosciuti armati e messa davanti a una scelta scioccante per evitare l’apocalisse. Nel cast della pellicola figurano Dave Baustista, Rupert Grint, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Abby Quinn e Jonathan Groff. In attesa di vedere le prime immagini del film con il trailer, possiamo dare un primo sguardo con la locandina ufficiale.

Bussano alla porta: l’ultima fatica di M. Night Shyalaman

Uscirà a inizio 2023, quindi, il quindicesimo film del regista indiano, che dal suo esordio nel 1992 con Praying with Anger ha segnato pagine importanti della storia del cinema. La prima grande affermazione è arrivata nel 1999, con la realizzazione de Il sesto senso, film cult che è valsa a M. Night Shyalaman anche due candidature agli Oscar. Da quel momento, il regista indiano ha firmato film importanti come Unbreakable – Il predestinato e Split. La sua ultima fatica era stata Old, uscito lo scorso anno, e ora è il turno di Bussano alla porta, che si candida a essere già uno dei film più attesi del 2023.

Dopo una lunga trafila al cinema, qualche anno fa M. Night Shyalaman è sbarcato anche in televisione, realizzando per Apple TV la serie Servant, giunta alla terza stagione, uscita proprio quest’anno, e rinnovata già per un quarto capitolo. Tanti successi, dunque, per il cineasta, pronto a rimettersi in gioco a inizio 2023 con Bussano alla porta. In attesa di vedere il trailer ufficiale del film, rimanete aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv sul nostro sito.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.