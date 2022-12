Avatar – La via dell’acqua sfonda al boxoffice asiatico

Avatar: La via dell’acqua continua la sua corsa al boxoffice, in particolare nel mercato asiatico tra Cina e Corea, ma in Giappone è successo qualcosa di curioso: vediamo cosa

Avatar – La via dell’acqua, com’era del tutto prevedibile, non sta avendo problemi al boxoffice mondiale (in Italia sfioriamo già i 12 milioni di euro), trainato ormai da quello asiatico, il cui mercato per numero di utenti è un volano per quello globale. Tuttavia è notizia di questi giorni che in un paese in particolare il nuovo film di James Cameron non ha raggiunto la vetta della classifica.

Stiamo parlando del Giappone, in cui Avatar 2 è stato superato da qualcosa che al pubblico nipponico evidentemente interessava molto di più, un anime ed è basato su un marchio amatissimo da quasi trent’anni da quelle parti. Stiamo parlando di The First Slam Dunk è il primo lungometraggio anime in CGI dedicato al mondo creato da Takehiko Inoue. Evidentemente la nostalgia nipponica verso questo mondo, che mancava dagli schermi orientali dal 1995, ha attratto molto di più rispetto al sequel di Avatar, che in ogni caso non ha deluso le attese quanto a incassi. Nonostante il secondo posto, il nuovo film ha portato a casa la bellezza di 3.900.000 dollari.

Avatar – La via dell’acqua: i numeri del boxoffice

The First Slam Dunk, uscito il 3 dicembre in Giappone, finora ha totalizzato la bellezza di 22 milioni di dollari al boxoffice giapponese. Se la delusione nel mercato giapponese può essere avvertita, Avatar – La via dell’acqua si attesta comunque a cifre mondiali che al momento sfiorano i 500 milioni di dollari. E se il primo Avatar partì nel 2009 in Giappone con 6.900.000 dollari, concludendo la sua corsa da record con 170 milioni, Avatar 2 punta sui nuovi mercati di Cina e Sudcorea. Il dato più significativo è quello cinese, con poco meno di 70 milioni di dollari in cinque giorni di programmazione, che probabilmente sarebbero molti di più se il Paese non fosse tornato ai livelli del 2020 quanto a contagi da Covid. Ottimi anche i numeri dalla Corea del Sud, terzo miglior mercato mondiale per Avatar, dietro USA e Cina, con ben 30 milioni di dollari incassati nel weekend d’apertura e la concreta possibilità di avvicinarsi a quota 100.

Avatar – La via dell’acqua continua a macinare incassi in Italia e regge da solo tutto il mercato nostrano. Nello scorso weekend ha chiuso a circa un milione, per un totale di quasi 12 milioni di euro. Inesistenti gli altri titoli, che non superano le poche decine di migliaia di euro. Ma al proposito aspettiamo l’uscita di The Fabelmans, che potrebbe movimentare la classifica del botteghino.

