FIFA 23: i pacchetti FUT sono gioco d’azzardo per una corte austriaca

Nelle scorse ore, una notizia è iniziata a circolare in rete secondo cui una corte austriaca avrebbe definito i pacchetti FUT di FIFA 23 come gioco d’azzardo: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Quando si pensa alle simulazioni calcistiche in ambito videoludico, il primo pensiero va ovviamente al franchise di Electronic Arts, FIFA. Fra le modalità più amate dagli utenti e dalla stessa compagnia, perché indubitabilmente è anche la più remunerativa, c’è Ultimate Team, che consente di costruire la propria squadra “spacchettando” giocatori. I pacchetti possono essere ottenuti con moneta virtuale, che può essere anche acquistata con moneta reale. E qui sorge l’eterno dubbio che affligge ogni gacha-game: ma tutto ciò non è definibile gioco d’azzardo?

Stando ad alcuni report, una corte minore del distretto di Hermagor, in Austria, ha dichiarato i pacchetti di FIFA Ultimate Team una forma di gioco d’azzardo che andrebbe dunque in contrasto con le leggi del paese. In questo momento la corte sta decidendo se ritenere responsabile Sony in diversi casi di querelanti che hanno speso più di 400€ in Pacchetti di FIFA.

FIFA 23: i Pacchetti FUT sono gioco d’azzardo? L’Austria sembra dire di sì

Sempre secondo questi report, la causa è stata intentata da diversi giocatori di FIFA che hanno ritenuto ingiusto il sistema applicato dalla compagnia e non sarebbe regolamentare sotto le vigenti leggi in Austria in merito al gioco d’azzardo. La corte, a quanto pare, avrebbe concordato con i querelanti e giudicato la randomicità di Ultimate Team, che di base può fornire a chi spende denaro reale materiale in-game di un valore maggiore o minore alla spesa fatta, una violazione al Gaming Act austriaco. Stando ai report, ora Sony dovrebbe risarcire con 338.26€ i giocatori che hanno portato avanti la causa.

Non sappiamo quanto questa causa minore possa effettivamente avere un impatto sull’eterna diatriba che associa il gioco d’azzardo ai Pacchetti FUT di FIFA 23, ma è sicuramente uno smuovere le acque decisamente interessante. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!