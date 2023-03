OPPO inaugura il pop-up store UEFA Champion League

OPPO lancia un pop-up store a Westfield London per celebrare la sponsorizzazione globale della UEFA Champions League e mostrare il nuovo smartphone flip OPPO Find N2 Flip

OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, ha aperto un pop-up store a Londra Westfield insieme all’ex leggenda del calcio britannico Michael Owen, per presentare Find N2 Flip, l’ultimo flip di OPPO, smartphone ufficiale della UEFA Champions League.

Dal 2 al 10 marzo, presso Westfield Square, Westfield London, i visitatori avranno l’opportunità di provare OPPO Find N2 Flip godendo di un’esperienza pieghevole premium.

In qualità di partner ufficiale della UEFA Champions League, OPPO offrirà ai fan che visiteranno il pop-up di Londra l’opportunità di vivere di persona l’emozione del campionato; i biglietti per la UEFA Champions League saranno messi in palio questo mese per la partita del Chelsea contro il Borussia Dortmund, per la partita del Napoli contro l’Eintracht Francoforte e per FC Porto contro Inter.

Gli appassionati di calcio avranno l’opportunità di scattare un selfie con l’iconica Coppa Europea, con una replica reale del trofeo del campionato in mostra dal 2 marzo presso il pop-up store. Potranno anche mettere alla prova le loro abilità calcistiche all'”OPPO Pop-Up Goal” provando a vincere i premi della UEFA Champions League.

Michael Owen, leggendario attaccante inglese che ha rappresentato squadre come Liverpool, Real Madrid e Manchester United in Champions League, sarà presente al pop-up store OPPO di Londra venerdì 3 marzo e sfiderà alcuni fan selezionati. Le sfide comprenderanno l’utilizzo dello schermo esterno del Find N2 Flip per scattarsi un selfie o girare video dall’altezza della vita mentre si colpisce la palla con i piedi, si calcia la palla in porta e così via senza dover tenere in mano lo smartphone.

Sono entusiasta di essere qui per l’inaugurazione del pop-up di OPPO UEFA Champions League a Westfield London e di offrire ai fan un’incredibile esperienza immersiva con OPPO Find N2 Flip. È il dispositivo perfetto per catturare le azioni in campo grazie al suo ampio schermo esterno interattivo, alla cerniera Flexion Hinge leader del settore, alla batteria di lunga durata e alle eccezionali prestazioni della fotocamera. Speriamo anche di offire alle nuove generazioni la possibilità di adottare, attraverso lo sport, la proposta del marchio OPPO ‘Inspiration Ahead’, consentendo loro di raggiungere tutti i loro obiettivi”, ha dichiarato l’ex vincitore del Ballon d’Or Michael Owen.

OPPO migliora l’esperienza dei tifosi

OPPO vuole migliorare l’esperienza dei tifosi di calcio con la sua tecnologia di imaging avanzata per catturare e condividere i momenti più emozionanti che accadono in campo. Il nuovo OPPO Find N2 Flip, comodo e tascabile con un display esterno leader del settore, sfida le aspettative sui dispositivi pieghevoli di piccolo formato.

Infatti, nonostante le dimensioni e la leggerezza, lo schermo esterno verticale di Find N2 Flip trasforma il primo telefono flip di OPPO in un incredibile strumento fotografico grazie al quale immortalare tutte le azioni sul campo.

Dotato della cerniera Flexion Hinge di seconda generazione, la più avanzata nel mercato, OPPO Find N2 Flip supporta la modalità FlexForm multi-angolo, che consente di impostare lo schermo a qualsiasi angolazione compresa tra 45 e 110 gradi.

Questo form factor innovativo apre nuove possibilità creative per quanto riguarda la fotografia e i video, oltre a risultare più comodo per visualizzare i contenuti.

Il pop-up store della UEFA Champions League per OPPO Find N2 Flip sarà inaugurato anche allo Shanghai Shimao Festival City, Shanghai, Cina, dal 3 al 10 marzo.

Con la proposta del marchio Inspiration Ahead, OPPO si pone l’obbiettivo di dare ai suoi utenti globali l’accesso alla tecnologia flip di cui hanno bisogno per immortalare e rivivere i loro ricordi come mai prima d’ora, offrendo esperienze smartphone premium.

Per saperne di più su OPPO Find N2 Flip, fare clic qui.

Rimanete sintonizzati sulle pagine di tuttotek.it per non perdervi le ultime novità sulla tecnologia e non solo!