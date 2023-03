Return to Silent Hill: i primi dettagli sulla trama

Rivelati nuovi dettagli sulla trama del film, Return to Silent Hill. Sotto la regia di Christophe Gans; trae ispirazione dalla nota saga videoludica di Konami. Scopriamo insieme le novità scovate

Importanti novità giungono dal web per il prossimo film diretto da Christophe Gans, Return to Silent Hill. Progetto ispirato alla nota saga videoludica di Konami, Silent Hill; era stato annunciato lo scorso ottobre, durante l’evento Silent Hill Transmission. Rimasto nell’ombra per diverso tempo, sembra ora contare qualche dettagli in più sullo svolgimento e sulla trama del prossimo capitolo.

Le riprese avranno inizio a breve nelle località tra Monaco, Penzing, Norimberga, Rossberg e il lago Ammer. Oltre al lavoro di Christophe Gans in qualità di regista e sceneggiatore; la fotografia sarà curata da Benoit Debie. Mentre per la scenografia si potrà contare sul lavoro Felicity Abbott. Infine Sébastian Prangère al montaggio.

Return to Silent Hill: i dettagli da sapere sulla trama

La rivelazione, su Return to Silent Hill; è stata riportata niente di meno, che dal portale tedesco Filmportal. Secondo quanto indicato, potrebbe trattarsi a tutti gli effetti di una trama leggermente differente dall’originale di partenza, ovvero, Silent Hill 2. Difatti, il gioco del 2001 nella sua origine, seguiva la vicenda di James Sunderland andato alla ricerca della defunta moglie presso Silent Hill dopo aver ricevuto una lettera misteriosa. Ecco quanto emerge sulla possibile trama di seguito:

Guidato dalle ombre del suo passato, James Sunderland ritorna a Silent Hill per ritrovare il suo amore perduto, Mary Crane. Ma la tetra e deprimente cittadina non è più il luogo dei suoi ricordi. Incontra personaggi che sembrano tutti troppo familiari e che cercano di distoglierlo dalla ricerca di Mary. Più a lungo cerca Mary, più comincia a domandarsi se sia tutto reale o se sia finito nel giogo del mondo oscuro di Jacob Crane.

Il nuovo capitolo conta una coproduzione a più mani, anglo-tedesca-serba, tra la Maze Pictures di Monaco, Metropolitan e Davis Films di Parigi e The Electric Shadow Company e Lotus Wallace di Londra.

