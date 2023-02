F1 2022: presentata la livrea della stagione 2023 del Team F1 Alfa Romeo!

Gli appassionati di Formula 1 trovano annualmente sfogo della propria passione nel capitolo periodico targato Codemasters. F1 2022 è attualmente disponibile, infatti, su PC e console di attuale e scorsa generazione, per la gioia delle corse ad alta velocità. Tutti i grandi marchi automobilistici partecipano allo showroom di casa Electronic Arts, con aggiunte periodiche di nuove vetture e tante novità. E nelle scorse ore è proprio di novità che si parla. Tramite comunicato stampa, infatti, Codemasters ed Electronic Arts hanno dato l’accesso alla vettura Alfa Romeo F1 Team 2023 C43. Questa novità di gioco è disponibile per tutti i giocatori in modalità Prova a tempo prima dell’evento Formula 1 Aramco Pre-Season Testing 2023, che inizierà questa settimana.

L’appariscente design rosso e nero che Valtteri Bottas e Zhou Guanyu guideranno nel FIA Formula One World Championship 2023 è un’evoluzione del modello dello scorso anno, che ha ottenuto un piazzamento P6 nel FIA Formula 1 Constructors’ Championship 2022, il loro miglior risultato in oltre un decennio. John Merchant, F1 Global Brand Director di EA Sports, ha affermato:

Alessandro Alunni Bravi, Amministratore Delegato del Gruppo Sauber e rappresentante dell’Alfa Romeo F1 Team ha invece dichiarato:

I fan sono tutto per noi, e poter dare loro la possibilità di guidare la nostra nuova C43 dell’Alfa Romeo F1 Team prima ancora di vederla in pista nella realtà è qualcosa che non era mai stato fatto prima nei videogiochi ufficiali di F1. Siamo orgogliosi di essere all’avanguardia in questo approccio pionieristico, ma questa non è l’intera storia: abbiamo molto altro in serbo, nel corso della stagione, e non vediamo l’ora di mostrarvelo.