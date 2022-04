F1 22: in arrivo a luglio per PC, console e VR

EA Sports ha ufficialmente annunciato che il suo ultimo titolo riguardante la Formula Uno, ovvero F1 22, arriverà il primo luglio su PC, console ed anche VR

Se amate i titoli sportivi, che si tratti di calcio come FIFA, lotta come UFC, basket come NBA Live e così via, allora avrete sicuramente provato uno o più dei prodotti targati EA Sports. Se dunque avete in testa i motori e la velocità nel sangue, beh, preparatevi al meglio perché il primo luglio uscirà F1 2022! Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

F1 22: i preordini partono da maggio

Il titolo F1 22 sviluppato dalla Codemasters, che di guida ne sa più di qualcosina visto che ha sviluppato anche le famose serie di Colin McRae Rally, TOCA, Micro Machines ed altri capitoli della saga, uscirà dunque il primo luglio per Xbox One, PS4, Xbox Series X/S, PS5 e PC mentre il preordine sarà disponibile a partire dal 16 maggio. In ogni caso vi lasciamo qui sotto il trailer di annuncio.

Grazie a quest’ultimo, per la versione Standard, si potrà ottenere il Life Starter Pack, il New Era Content e ben 5.000 PitCoin. Con quello della Champions Edition, invece, si riceverà lo stesso assieme a MyTeam, 18.000 PitCoin e tre giorni di accesso anticipato. Non dimentichiamo poi che, tra i nuovi contenuti, ci saranno anche quelli a tema Miami con tanto di possibilità di personalizzazione di tuta, guanti e casco!

Saranno inoltre disponibili ulteriori opzioni di gara come dei pit stop più realistici, dei giri di prova e così via. Ulteriori dettagli sono stati poi divulgati dall’insider Tom Henderson su Twitter perciò, per maggiori informazioni, sapete già a chi rivolgervi. Quasi dimenticavamo, il titolo sarà compatibile anche con i visori VR come Oculus Rift e HTC Vive.

Ad ogni modo, mentre aspettiamo che i piloti si allineino sulla linea di partenza, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!