Recensione Nokia T21: multimedialità in formato tablet!

Recensione completa del nuovo Nokia T21, il tablet tuttofare indirizzato alla multimedilità e alla creatività con supporto alla penna

Recensione ed analisi del nuovo tablet by Nokia, dal dicembre 2016 sotto il marchio HMD Global, che dimostra un ottimo equilibrio generale nonché un’esperienza software indirizzata alla multimedialità. Nokia T21, infatti, porta con sé tutta l’esperienza stock di Android One con qualche piccola chicca hardware e aggiunta software. Sono tuttavia presenti alcune sbavature, in gran parte dovute a mancanze hardware e ad un software non ancora rifinito a dovere. Scopriamolo insieme!

Scheda tecnica | Recensione Nokia T21

Display : 10,36″ IPS, 60Hz, 2K (1200 x 2000), Certificazione SGS Low Blue Light, luminosità 360 nit (tipica), Supporto della penna attiva, Widevine L1 per il supporto di Netflix HD

: 10,36″ IPS, 60Hz, 2K (1200 x 2000), Certificazione SGS Low Blue Light, luminosità 360 nit (tipica), Supporto della penna attiva, Widevine L1 per il supporto di Netflix HD SoC : Unisoc T612, Octa-core: 2 x A75 and 6 x A55 @ 1.8GHz

: Unisoc T612, Octa-core: 2 x A75 and 6 x A55 @ 1.8GHz RAM : 4GB

: 4GB Memoria interna : 64GB

: 64GB Fotocamere posteriori : 8 MP, AF, Flash posteriore LED

: 8 MP, AF, Flash posteriore LED Fotocamera anteriore : 8 MP, FF

: 8 MP, FF Connettività : 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5G dual band), GPS/AGPS + GLONASS + GALILEO, Bluetooth 5.0, NFC (disponibile solo sulla variante WiFi+4G NFC), jack 3,5mm, USB Type-C (USB 2.0) OTG, Radio FM

: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5G dual band), GPS/AGPS + GLONASS + GALILEO, Bluetooth 5.0, NFC (disponibile solo sulla variante WiFi+4G NFC), jack 3,5mm, USB Type-C (USB 2.0) OTG, Radio FM Batteria : 8.200 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 18W

: 8.200 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 18W Audio : 2 altoparlanti, 96dB loudness, OZO Spatial Audio Recording and Playback, 2 microfoni

: 2 altoparlanti, 96dB loudness, OZO Spatial Audio Recording and Playback, 2 microfoni Dimensioni : 7.5 x 157.3 x 247.5 mm

: 7.5 x 157.3 x 247.5 mm Peso : 471g

: 471g Altro : Accelerometro (sensore G), Hall sensor, Sensore di luce ambient

: Accelerometro (sensore G), Hall sensor, Sensore di luce ambient Sistema operativo: Android 12 con Android One

Confezione, qualità costruttiva e materiali | Recensione Nokia T21

Al di là della confezione, molto semplice e scarna, il tablet si presenta con un design sobrio ed elegante, grazie al frame in alluminio che riveste scocca e retro (da premiare la scelta di coprire le antenne con plastica riciclata al 60%, così come l’obiettivo di piantare 5 alberi per ogni dispositivo venduto). L’ottima qualità costruttiva non pregiudica comunque l’utilizzo, che rimane piacevole e appagante. Sul retro è poi presente una doppia rifinitura estetica ed un lieve rialzo che ospita la fotocamera ed il Flash LED. Sui bordi troviamo infine i classici pulsanti di accensione/spegnimento, regolazione del volume e udite udite il jack audio da 3,5 mm, ottimo su un tablet indirizzato alla multimedialità.

Frontalmente abbiamo un ampio pannello da 10,38 pollici a 60Hz con risoluzione 2K e tecnologia IPS (della qualità ne parleremo nel prossimo paragrafo). Nonostante lo spessore non esagerato ed un peso molto ben distribuito, il tablet integra una capiente batteria da 8200mAh, con supporto alla ricarica rapida a 18W.

Hardware, connettività e display | Recensione Nokia T21

Il cuore pulsante di questo Nokia T21 è la piattaforma hardware Unisoc T612 coadiuvata da 4GB di memoria RAM e 64 GB di ROM. Forse proprio questo è il punto più debole dell’intero pacchetto, poiché al netto di un software snello e pulito le prestazioni non saranno mai al di sopra delle aspettative. Lag e impuntamenti non mancheranno durante l’utilizzo quotidiano, sopratutto all’accensione del dispositivo, questo anche a causa di memorie non troppo veloci. Rimaniamo comunque fiduciosi su possibili aggiornamenti software che vadano quantomeno ad ottimizzare e migliorare la situazione attuale. Nonostante tutto la gestione delle temperature rimane di buon livello così come la connettività, completa sotto tutti i punti di vista, grazie alla presenza del Bluetooth 5.0, la Radio FM ed il già citato jack audio da 3,5mm.

Tornando alla multimedialità, il tablet propone un setup audio davvero incredibile per la sua fascia di prezzo, abbiamo infatti 2 altoparlanti certificati OZO Spatial Audio e 2 microfoni in grado di rendere l’esperienza sonora davvero appagante. Come accennato, frontalmente troviamo un display da 10,38 pollici a 60Hz con risoluzione 2K e tecnologia IPS con supporto alla penna (non in confezione). La qualità è tutto sommato buona per la fascia di prezzo, con colori naturali ma al tempo stesso poco brillanti. Lo stesso discorso vale per la luminosità, adatta principalmente per l’uso in interni dato il picco di nits non eccessivo. Piccolo accenno alle fotocamere, entrambe da 8MP con una qualità nella media per il tipo di prodotto, ma più che sufficienti per utilizzo social (es. videochiamate).



Software e autonomia | Recensione Nokia T21

Nokia T21 monta al suo interno Android in versione 12 senza personalizzazioni ed una batteria da ben 8200 mAh. Un’accoppiata all’apparenza vincente, ma che a causa dei problemi hardware di cui sopra, restituirà risultati non sempre costanti, portando spesso a consumi anomali in standby. Un peccato, poiché nell’utilizzo vero e proprio la batteria è più che soddisfacente, in grado di garantire tranquillamente 2 giorni pieni di utilizzo. La ricarica è cablata e arriva fino ai 18W, di conseguenza richiederà circa 3 ore per essere completata.

In ogni caso, il pacchetto software installato è davvero ottimo per l’utilizzo “da casa” previsto per questo prodotto. Per fare banalmente un esempio, abbiamo già preinstallato nella nostra home screen un collegamento rapido a tutti i servizi di streaming! Infine, il supporto software previsto per questo tablet è di 2 anni di major update e 3 di patch mensili di sicurezza.

Prezzo e considerazioni finali

Nokia T21 è un dispositivo particolare, con punti di forza accattivanti (come l’audio, il supporto alla penna e la qualità costruttiva) e sbavature altrettanto importanti (come le prestazioni, al limite dell’accettabile anche per la fascia di prezzo). Davvero un peccato perché bastava veramente poco a renderlo un best buy, anche grazie al prezzo competitivo di soli 279,99€ sul sito ufficiale. Speriamo in futuri aggiornamenti software che migliorino la situazione attuale. Prima di salutarvi vi invitiamo a seguire la sezione mobile di tuttotek.it per ulteriori news e video-recensioni. A presto!