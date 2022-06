F1 22: Codemasters sviscera le feature della versione PS5, DualSense incluso

Il DualSense di PS5 vibra come il volante di una monoposto: ecco cosa aspettarsi dalla versione Sony dell’ultimogenito di Codemasters, F1 22

Tra appena una settimana F1 22 farà un pit stop presso tutti i negozi (fisici e non), il che vuol dire una sola cosa: marketing per Codemasters, che nel suo rivelare dettagli scaglionati ha parlato sul blog di PlayStation della versione PS5 e del suo uso di DualSense. Il senior game designer Steven Embling ha parlato infatti delle varie funzioni innovative del controller, e potrebbe trattarsi solo della seconda notizia più entusiasmante del mese in merito. Ricordiamo infatti che, di recente, al di fuori dei crismi dell’ufficialità Tom Henderson ha alluso ad una versione avanzata del controller.

Il DualSense di PS5 ruggisce con F1 22, parola di Codemasters

Stando ad Embling di Codemasters, F1 22 utilizzerà non solo il feedback aptico di DualSense, ma anche i grilletti adattivi e gli altoparlanti del controller di PS5. Grazie al feedback in questione, infatti, “sia la sensazione delle collisioni che quella delle superfici è stata migliorata ampiamente”. In altre parole, dunque, il gioco potrà “comunicare [al giocatore] la sensazione di contatto con gli individuali frammenti di superficie, creando un’esperienza molto più immersiva per rappresentare il veicolo in un punto particolare della pista.” Il controller si impegnerà a distinguere il lato dal quale riceveremo queste sensazioni tattili.

Come il controller DualSense della PS5 rende EA Sports F1 22 un’esperienza di corse automobilistiche incredibilmente realistica!https://t.co/5kz70aJtBF — PlayStation Italia (@PlayStationIT) June 20, 2022

Per quanto invece concerne i grilletti, il gioco li userà “applicando a ciascuno di essi la dovuta resistenza in base alla condizione degli pneumatici. […] In altre parole, quando frenate aspettatevi che i grilletti si facciano più duri, per farvi sentire davvero al volante”, spiega Embling. Lo stesso vale per l’acceleratore durante un testacoda, per simulare realisticamente le sensazioni al tatto vissute da un vero pilota. In quanto agli altoparlanti, infine, permetteranno ai meccanici di comunicare con noi durante una gara. Il gioco ci aspetta, oltre che su PS5, anche su Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC il 28 giugno.

