“Red”, il nuovo film Pixar su Disney +! Inizialmente doveva uscire nelle sale cinematografiche, ma ha visto fare un salto direttamente sulla piattaforma streaming Disney! A partire dal giorno 11 Marzo potremo assistere al coloratissimo nuovo lungometraggio firmato Disney Pixar. 100 Minuti di fantastica animazione da guardare comodamente dal nostro divano!

Il titolo originale è “Turning Red”, il recentissimo lavoro Disney Pixar (2022). La data di lancio è alle porte: 11 Marzo, su Disney +! Grandi e piccini verranno accontentati in questa nuova, divertente e profonda animazione. Un’avventura ricca di contenuti importanti come Pixar sa sempre regalare.

Le emozioni di Mei Lee

La tredicenne Mei Lee, un po’ troppo maldestra, è in lotta con se’ stessa: da un lato vorrebbe restare una figlia disciplinata, come lo era da bambina. Dall’altro non può ignorare l’universo caotico dell’adolescenza imminente. Cresciuta con suo padre e con sua madre Ming, genitore decisamente troppo protettivo e a tratti severo che non lascia allontanare quasi mai la sua amata figlia. Tutto questo darà vita a quelle classiche incomprensioni e momenti imbarazzanti vissuti dalle ragazze di tutto il mondo.

Il ruolo ed il comportamento della madre, però, non saranno i soli elementi con i quali Mei Lee dovrà fare i conti: in quella fase di assurdo ed incontrollabile cambiamento, dovrà imparare ad assecondare l’evoluzione del suo corpo e la sua metamorfosi. Sembrerebbe una storia ordinaria, se non fosse per un piccolo dettaglio: ogni volta che si imbarazza o viene sopraffatta da emozioni eccessivamente forti, Mei Lee si trasforma in un enorme panda rosso.

Assurdo ed ingestibile, Red risulterà essere una sembianza complessa da ignorare, soprattutto perché la giovane adolescente è certamente una ragazza molto emotiva. Mei Lee dovrà comprendere la natura dei suoi imbarazzi e comprendere le ragioni del suo sentirsi diversa ed inadeguata.

Dai creatori di “Inside Out” e “Gli Incredibili”, Red è diretto dalla regista premio Oscar Domee Shi (Bao) ed è prodotto da Lindsey Collins. Il produttore esecutivo è Pete Docter e le produzioni che hanno dato vita a questo nuovo intenso lavoro sono Pixar Animation Studios, H Brothers, HB Wink Animation e Walt Disney Pictures. Le musica sono state affidate al compositore premio Oscar Ludwig Emil Tomas Göransson. Le canzoni interpretate dalla finta band nel lungometraggio sono a carico di Billie Eilish e suo fratello Finneas.

