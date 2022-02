WRC Esports Championship: al via il 4 Febbraio a Monte Carlo

Il campionato WRC Esports apre la sua stagione il 4 Febbraio. Ben 13 tappe in giro per il mondo per un tour da favola

Nacon e KT Racing, in collaborazione con WRC Promoter, hanno annunciato l’inizio del campionato WRC Esports 2022. Arrivato alla sua sesta stagione, il campionato si svolgerà su WRC 10, videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship. WRC 10 è disponibile sulle piattaforme PC, Xbox e PlayStation ed è stato votato come il miglior gioco rally dell’anno.

WRC Esports: 13 tappe fino alle World Finals

Il campionato sarà diviso in 13 tappe in giro per il mondo. Il format è lo stesso del 2021, ma toccherà a cinque nazioni indite. Ci ritroveremo in Spagna, Belgio, Croazia, Estonia e Grecia. Il campionato inizierà a Monte Carlo il 4 Febbraio, concludendo il suo primo weekend il 7 Febbraio. Si arriverà in Italia il 27 maggio, mentre l’ultimo giro sarà in Grecia il 12 agosto. Dopodiché, ci aspetteranno le World Finals. Durante tutto il campionato, i primo otto piloti guadagneranno automaticamente un posto alle finali, mentre per la qualificazione decisiva, saranno presi in considerazione i primi 10 risultati di ogni giocatore.

Siamo molto orgogliosi di organizzare per il 6° anno consecutivo il campionato WRC eSports, con WRC 10″ dice Alain Jarniou, Game Director di KT Racing. “I nostri team sono impegnati a offrire un’immersione totale ai giocatori, lavorando molto sulla fisica ultra-realistica in WRC 10 al fine di offrire nuove sensazioni di guida il più vicine possibile alla realtà, elemento essenziale in una competizione di sim racing.

Nel 2022 ci si aspetta una competizione di alto livello. Duranto lo scorso anno, infatti, il WRC Esports ha visto più di 15.000 giocatori sfidarsi in 13 round, con la finale svolta ad Atene durante l’EKO Acropolis Rally Greece. Il campionato darà l’opportunità ai più grandi team di corse l’opportunità di gareggiare tra loro. Race Clutch, Williams e Virtual Best Racing, sono solo 3 dei grandi nomi già registrati per questa stagione.

Lo stesso campione del 2021, Lohan “Nexl” Blanc parteciperà al campionato 2022 insieme ai Race Clutch, rimettendo in gioco il suo titolo. Nel 2020 e nel 2021, abbiamo visto un testa a testa tra lo stesso Blanc e Sami-Joe Abi Nakhle. Il giocatore dei Race Clutch ha ottenuto il titolo nella finale di Atene contro un ottimo avversario, e non vede l’ora di ritornare a confrontarsi con tutti i migliori corridori di WRC 10.

