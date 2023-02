Espogame 2023: il programma della Fiera di Rimini

Speaker, panel e approfondimenti a tema Esports, Gaming e Web3 in programma il 15 e 16 marzo alla Fiera di Rimini all’Espogame 2023

Partito il conto alla rovescia per EspoGame, l’evento B2B di riferimento in Italia dedicato al mondo degli Esports, del gaming e del web3. L’appuntamento, in programma in presenza il 15 e 16 marzo alla Fiera di Rimini, si preannuncia già come un’edizione da record, impreziosita dalla possibilità di accedere ai contenuti anche in modalità virtuale. L’ingresso nel metaverso, attraverso la partnership con The Nemesis, ha rappresentato per EspoGame un ulteriore passo in avanti nel consolidamento della manifestazione come punto di riferimento per i settori degli Esports, del gaming e del web3.

Ora, ad ulteriore rafforzamento dell’importanza di EspoGame, gli organizzatori Sport Digital House, Osservatorio Italiano Esports e Italian Exhibition Group annunciano il parterre di speaker e ospiti che animeranno il programma di Rimini. Due giorni tanto intensi quanto entusiasmanti, con una ricchissima offerta in calendario di panel, conferenze, incontri e speaker autorevoli. EspoGame 2023 esplorerà il meglio dell’innovazione tecnologica, diventando un momento in cui conoscere e approfondire l’innovazione che sta plasmando il business e il marketing, andiamo a scoprire il programma.

Martedì 15 marzo – Espogame 2023: il programma

La prima giornata sarà dedicata al gaming e alle sue varie declinazioni. Dallo stato degli Esports in Italia, all’impatto del gaming sul mondo del calcio, passando per l’utilizzo del gaming da parte dei brand. Saranno i keynote speech dei manager di marchi prestigiosi come Barilla, Red Bull e Dolce &Gabbana ad approfondire queste tematiche. Parteciperanno poi ai panel anche i manager di LG, MSI, Acer, Betclic, FIGC, Lega Nazionale Dilettanti, FC Inter e AC Monza. Non mancherà inoltre la guest star della giornata: Fortuna Imperatore, autrice dell’acclamato videogioco Freud’s Bones e riconosciuta come una delle gamer designer più talentuose d’Italia. Modererà i panel Riccardo Lichene, giornalista specializzato in gaming.

Durante la prima giornata si terranno inoltre le sessioni di business matchmaking e gli incontri one to one tra i brand e le società presenti. Oltre ai brand citati in precedenza, i partecipanti potranno fissare incontri business di networking anche con: RAI, Enel, Telepass, Credit Agricole, Le Coq Sportif, Panini e Bakeca.it. Tutte le corporate presenti (in totale 16) rappresentano un record assoluto per EspoGame, a conferma della validità sempre crescente dell’evento. Molto attiva sarà anche l’ampia area degli stand delle aziende, oltre ai legal corner di Lexia e Studio Martinelli, Rogolino, Giancola.

Non solo business. EspoGame vuole anche promuovere la cultura del gaming, per facilitare l’abbandono di stereotipi che vedono spesso i videogiochi accostati a esempi negativi. Durante EspoGame, infatti, andrà in scena la mostra fotografica “Play The Game Over” di Jacopo Scarabelli. Saranno presentate immagini e scatti a tema gaming di competizioni e pro player, con l’obiettivo di porre i riflettori sugli Esports come ambito che coinvolge le giovani generazioni, e in generale sui videogiochi come veicolo culturale e forma d’arte

Mercoledì 16 marzo – Espogame 2023: il programma

Nella seconda giornata verranno trattati i principali settori di sviluppo del web3. In programma panel su: sviluppo della blockchain in Italia, il calcio del futuro attraverso gli strumenti del web3, cosa aspettarsi dalle criptovalute e il metaverso tra sfide e opportunità. I keynote speech di Barilla e Telepass mostreranno come queste aziende hanno integrato blockchain e Intelligenza Artificiale nelle loro strategie.

Guest star saranno Fabio Viola, uno dei massimi esperti di game design e metaverso in Italia; Giacomo Zucco, massimo esperto di Bitcoin in Italia; e Stefano Sorrentino, ex portiere della Serie A e attuale presidente del Chieri Calcio. Completano il parterre altri esperti come: Vincenzo Rana, Ceo di Knobs; Jacopo Fracassi, Osservatorio Blockchain e Web3 del Politecnico di Milano, Marco Crotta, blockchain expert; Marco Tullio Giordano, avvocato esperto di blockchain; Giorgio Scura, founder di Decripto.org e Alessandro De Grandi, Ceo di The Nemesis. Moderatrice dei panel sarà Sara Noggler, Ceo di Polyhedra e consulente per il web3. Luigi Caputo, founder dell’Osservatorio Italiano Esports e organizzatore di EspoGame 2023 commenta:

Il programma dell’edizione 2023 di EspoGame mi rende particolarmente orgoglioso. Abbiamo organizzato due giornate con alcuni dei massimi esperti in Italia su Esports, Gaming e Web3. Siamo inoltre riusciti a coinvolgere le multinazionali attualmente impegnate in questi settori, per raccontarsi prima di tutto. Il percorso di questa manifestazione è un continuo crescendo e lo dimostrano i dati: aumentano sempre di più la partecipazione dei grandi brand e del pubblico. Saranno due giornate irripetibili, perché abbiamo riunito il meglio dell’innovazione tecnologica in Italia. Avere tutte queste personalità e aziende di altissimo profilo nello stesso evento è qualcosa di difficilmente replicabile, e quindi un’occasione da non perdere per chi è interessato a questi temi

