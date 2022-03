Finalmente c’è una data ufficiale: “ La fiera delle illusioni –Nightmare Alley” su Disney + da oggi, 16 Marzo 2022. E’ disponibile nel catalogo streaming Disney +, il nuovo acclamato lavoro del regista Guillermo del Toro . Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 27 Gennaio 2022 e da oggi possiamo guardarlo comodamente anche da casa!

Dopo aver ricevuto ben quattro candidature agli Oscar ed aver vinto diversi premi importanti, “La fiera delle Illusioni – Nightmare Alley è su Disney +! Il nuovo lavoro di Guillermo del Toro si è sicuramente aggiudicato un posto importante nel catalogo streaming di Disney +. Da oggi, 16 Marzo 2022, possiamo assistere a questo misterioso racconto fatto di giochi psicologici e dall’atmosfera alquanto cupa.

Dal Luna Park alle doti da veggente

Tra i protagonisti di questa intrigante storia, incontriamo l’attore Bradley Cooper nei panni del personaggio Stanton Carlisle. Lui è un ex dipendente di un luna park che decide di diventare una grande stella dei locali notturni di New York. Le sue doti di comunicazione ed illusione saranno in grado di stupire ed anche abbindolare, un po’ tutti, fingendosi un eccellente veggente. Saprà realmente Stanton leggere la mente delle persone, o si tratta di una serie di “trucchi” ben studiati ed aiutati da grandi doti comunicative?

Il suo obiettivo, comunque, diventerà sempre più chiaro. Riuscire ad illudere la psichiatra Lilith Ritter, interpretata da Cate Blanchett. Lilith non sarà del tutto convinta che Stanton sia realmente un bravissimo veggente, dunque concentrerà il suo lavoro sulla riuscita di un definitivo smascheramento.

Siamo negli anni ’40, a New York. Stanton è sicuramente un personaggio pieno di abilità, ma non propriamente fortunato. Verrà ispirato proprio nel luogo dove lavorava, al Luna park. Lì si avvicinerà alla bravissima chiaroveggente Zeena e suo marito, un ex mentalista, interpretati dall’attrice Toni Collette e da David Strathairn. Grazie alle nuove conoscenze che apprenderà, deciderà di intraprendere questo percorso legato all’illusione, con l’intento di truffare la ricca elite della società neworkese. Ad accompagnarlo in questa carismatica impresa, ci sarà la leale Molly, interpretata da Rooney Mara.

La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley è diretto da Guillermo del Toro, con una sceneggiatura di Guillermo del Toro e Kim Morgan, adattamento cinematografico del romanzo di William Lindsay Gresham. Il film ha accolto un grande cast composto da Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, Mary Steenburgen e David Strathairn. Il film è un remake del grande successo interpretato da Tyrone Power nel 1947.

Non ci resta che immergerci in questo nuovo grande mistero e goderci le stupende interpretazioni di questo grande cast e di questa grande regia!

