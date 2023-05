Call of Duty 2023 si chiamerà davvero Modern Warfare 3?

Recenti indiscrezioni hanno gettato nuova luce e qualche dettaglio sul prossimo capitolo di Call of Duty, che forse si chiamerà davvero Modern Warfare 3: scoprite tutto in questo articolo dedicato

Dopo l’ottimo Modern Warfare 2 e il costante successo di Warzone 2, si torna nuovamente a parlare del prossimo Call of Duty. Il capitolo del 2023 ancora non è stato ufficialmente svelato, ma già se ne parla da diverso tempo a seguito di numerosi leak, report e voci di corridoio che si sono andate ad intensificare nelle scorse settimane. Stando a questi rumor, il prossimo CoD dovrebbe essere un sequel diretto di Modern Warfare 2, sviluppato da Sledgehammer Games supportata da Infinity Ward e Treyarch. In passato, però, era stato annunciato che nonostante questa correlazione diretta col titolo dello scorso anno, il gioco non si sarebbe chiamato Modern Warfare 3. E invece.

Sembra proprio che sarà così, stando a nuove voci iniziate a circolare in rete nelle scorse ore. Tom Henderson, di Insider Gaming, ha infatti affermato che il prossimo CoD sarà proprio chiamato Modern Warfare 3 e che, oltre alla campagna singleplayer e alla componente multiplayer, vedrà tornare anche la modalità Zombie. Quest’ultima sarà, praticamente, un Outbreak 2.0, ma la cosa interessante è che Activision si starebbe domandando se distaccarla dal gioco principale e renderla una modalità free-to-play standalone.

Call of Duty 2023: il nome sarà davvero Modern Warfare 3?

Altri rumor di qualche tempo fa avevano infatti puntato l’obiettivo su un probabile Call of Duty: Zombie in sviluppo. Ulteriori dettagli su Modern Warfare 3 indicherebbero l’arrivo anche di una nuova mappa per Warzone 2 nel corso della sua prima stagione, basata su Las Almas (una mappa di Modern Warfare 2), che dovrebbe arrivare nella prima parte di dicembre 2023.

Sempre secondo Henderson, Call of Duty: Modern Warfare 3 dovrebbe arrivare sul mercato nel corso di novembre, con tanto di versione beta programmata per il mese precedente, mentre il reveal dovrebbe avvenire ufficialmente in agosto. Staremo a vedere quante di queste informazioni si rileveranno effettivamente veritiere. E voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!