Prime Video marzo 2022: ecco tutte le novità della piattaforma

Tutte le prossime uscite di marzo sulla piattaforma Amazon Prime Video. Da Star Trek: Picard, a Sherlock a Hannibal, tra spin-off e sequel attesissimi, ecco tutte le novità del mese

Nuovi saghe e grandi ritorni nel mese di marzo sulla piattaforma Amazon Prime Video. Anche questa volta è pronto a stupirci con le innumerevoli film e serie tv in programma: da Star Trek: Picard, a Sherlock fino alle stagioni di successo Hannibal. Ecco di seguito tutte le novità del mese.

Star Trek: Picard- 2 S

La serie Amazon Original con protagonista Jean-Luc Picard (Sir Patrick Stewart), disponibile dal 4 marzo con l’imperdibile seconda stagione. Composta da 10 episodi totali, ancora una volta l’ ex ammiraglio della Flotta Stellare, Picard, insieme al suo equipaggio, diretti verso un’ avventura nel mondo passato! Una corsa contra il tempo per salvare il futuro della galassia, e fronteggiare i pericoli della Terra del XXI secolo. Affiancato da nuovi e vecchi amici, lo aspetta un duello finale con uno dei suoi più grandi nemici.

Lucy and Desi- I film originali e in esclusiva

In esclusiva dal 4 marzo disponibile sulla piattaforma Prime Video, il documentario esordio intitolato Lucy and Desi, diretto Amy Poehler. Un prodotto originale interamente dedicato ad una delle coppie più famose e rivoluzionarie d’America, Lucille Ball e Desi Arnaz.

Dopo essere sopravvissuta a un’educazione tumultuosa, l’adolescente Lucille Ball lascia la famiglia per New York, prima di trasferirsi a Hollywood per rincorrere il sogno di lavorare nel cinema. Originario di Santiago de Cuba, Desi Arnaz era un musicista professionista a 16 anni e si è rapidamente affermato come intrattenitore di talento. Un’amore profondo e ostacolo, esplorato nell’intimo e nel “dietro le quinte” delle due star che hanno cambiato il volto della televisione e della cultura pop.

Prime Video marzo 2022: Upload- S 2

La seconda stagione della serie tv Upload, arriva finalmente su Amazon Prime Video a partire dall’11 marzo. Creata da Greg Daniels (già noto per The Office e Saturday Night Live), una seconda stagione ricca di progetti per un futuro prossimo, con nuovi elementi e programmi innovativi.

Upload, ambientata in mondo del futuro sviluppato, nel quale tutti gli umani possono caricare la propria coscienza in un aldilà digitale dopo la morte del proprio corpo. Dopo la morte improvvisa (o quasi) di Nathan, si ritrova accolto nella sua versione del paradiso (nota come Lake View) da Nora, un’assistente umana incaricata di affiancare le fasi iniziali di adeguamento e apprendimento al nuovo piano di esistenza.

Le serie tv | Prime Video marzo 2022

1 marzo: Hannibal (1-3); La verità sul caso Harry Quebert (S1).

Hannibal (1-3); La verità sul caso Harry Quebert (S1). 4 marzo : The Boys Presents; Diabolical.

: The Boys Presents; Diabolical. 7 marzo : SEAL Team (1-4).

: SEAL Team (1-4). 8marzo : Sherlock (1-4); Sherlock Special: The Abominable Bride.

: Sherlock (1-4); Sherlock Special: The Abominable Bride. 14 marzo: MotoGP Unlimited; 90210 (1-5).

MotoGP Unlimited; 90210 (1-5). 15 marzo : Gli eredi della notte (1-2).

: Gli eredi della notte (1-2). 18 marzo : Haikyuu!!.

: Haikyuu!!. 25 marzo : Bleach (10-11).

: Bleach (10-11). 26 marzo : Naruto (1-2).

: Naruto (1-2). 30 marzo: Hunter X Hunter (S3).

I film | Prime Video marzo 2022

1 marzo : Occupation; Iron Sky: Saranno nazi vostri; Iron Sky – La battaglia continua.

: Occupation; Iron Sky: Saranno nazi vostri; Iron Sky – La battaglia continua. 2 marzo : Il lato positivo.

: Il lato positivo. 4 marzo : Killerman; Terminus.

: Killerman; Terminus. 7 marzo : Predestination; Riddick.

: Predestination; Riddick. 8 marzo : Cowboys; A Lady in Paris.

: Cowboys; A Lady in Paris. 10 marzo: Criminal Activities.

Criminal Activities. 11 marzo : Promises.

: Promises. 13 marzo : Un piccolo favore

: Un piccolo favore 15 marzo : 2067; Riot Girls; Mandy; Sabotage; Padre Vostro; Pazza Idea.

: 2067; Riot Girls; Mandy; Sabotage; Padre Vostro; Pazza Idea. 16 marzo : La casa di famiglia.

: La casa di famiglia. 18 marzo : Acque Profonde; Master.

: Acque Profonde; Master. 21 marzo : The Unhealer – Il potere del male.

: The Unhealer – Il potere del male. 22 marzo : 3/19; Solo cose Belle.

: 3/19; Solo cose Belle. 23 marzo: Snake Eyes: G.I. Joe – Le origini.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.