Elden Ring: allerta spoiler degli sviluppatori per il DLC

Il team di sviluppo avverte i giocatori di Shadow of the Erdtree: attenzione agli spoiler, pena il rischio di rovinarsi il DLC di Elden Ring

Oltre al suo innato senso di verticalità, Shadow of the Erdtree promette di essere un DLC notevole anche per quanto riguarda il comparto narrativo di Elden Ring: sarà per questo, dunque, che il rischio di spoiler è alto. Nello specifico, alludiamo ai capricci dei fusi orari, che faranno il bello e il cattivo tempo con la data di uscita dell’espansione. L’eponimo albero infatti proietterà la sua colossale ombra sul mondo di gioco questo venerdì, il 21 giugno, su Xbox One, PS4, Xbox Series X, PS5, Xbox Series S e PC, ma la mezzanotte scoccherà in diversi angoli del globo in altrettanto differenti momenti della giornata (o nottata). Ed è a questo che dobbiamo l’altisonante tweet qui sotto.

Senzaluce e senza spoiler: il DLC scaglionato di Elden Ring

“Con l’arrivo del DLC di Elden Ring, Shadow of the Erdtree, cercate di fare attenzione agli spoiler per tutti coloro i quali vogliono addentrarsi nel regno oscuro senza altro al di fuori della loro determinazione e della loro visione nitida”, recita solenne il post. A giudicare da quanto emerso finora nelle anteprime, le aspettative sono alte a ragion veduta. Tra dungeon, boss, armi ed invocazioni inedite, la molta nuova carne al fuoco necessita giustamente del parere neutro di ogni giocatore (possibili recensioni permettendo). Non saranno solo gli acquirenti dell’espansione a beneficiare del prossimo aggiornamento, però, viste le migliorie incluse come le cinque nuove acconciature e una scheda per visionare solo gli strumenti recenti.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate da Shadow of the Erdtree? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.