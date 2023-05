Disney Plus: svelata la data d’uscita di Avatar 2 in streaming!

Finalmente ci siamo: nelle scorse ore, Disney Plus ha finalmente svelato la data d’uscita di Avatar 2 sulla sua piattaforma streaming: scopriamo insieme tutti i dettagli

Fra budget e durate stellari, in barba ai detrattori, Avatar – La via dell’acqua continua ad essere un successo commerciale stupefacente, quasi quanto il primo capitolo che ormai risale a quando eravamo ancora giovani, belli e senza capelli bianchi (il lontanissimo 2009). Il film di James Cameron si conferma un fenomeno mondiale e, dopo mesi di permanenza nelle sale cinematografiche e il suo arrivo in versione digitale, finalmente è giunta l’ora di parlare di Streaming.

Vi ricordiamo infatti che Avatar – La via dell’acqua è arrivato nei cinema italiani lo scorso 14 dicembre ed ha fatturato, da allora, più di 2,3 miliardi di dollari. E dopo una lunga attesa, finalmente, Disney Plus ne ha svelato la data d’uscita sulla sua piattaforma in streaming. Dovremo aspettare ancora solo un po’, perché Avatar 2 arriverà su Disney Plus il prossimo 7 giugno in versione completa e ampliata da contenuti extra (quelli già annunciati per la versione digitale, per intenderci).

Avatar 2 arriva finalmente su Disney Plus: svelata la data d’uscita in streaming!

Protagonista anche agli Oscar 2023, il film vanta nel cast attori come Sam Worthington, Stephen Lang, Cliff Curtis e Kate Winslet. Ambientato quindici anni dopo gli eventi del primo film del 2009, i riflettori tornano a puntarsi su Jake Sully, ormai integrato completamente nella sua vita su Pandora e affiancato stabilmente dalla compagna Neytiri. La minaccia umana, però, è sempre dietro l’angolo. Vi abbiamo ampliamente parlato del film nella nostra recensione di redazione, che potete trovare cliccando qui.

Insomma, confermata anche l’uscita streaming su Disney Plus di Avatar 2, fissata per il prossimo 7 giugno. Fateci sapere che cosa ne pensate del film qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

