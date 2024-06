Dragon’s Dogma 2: versione di prova gratis su Steam!

I draghi dogmatici si fanno pragmatici: senza magheggi enigmatici, Dragon’s Dogma 2 si offre ai giocatori gratis per un tempo limitato

Forse a fronte delle recenti controversie, Capcom ha deciso di offrire gratis una versione di prova di Dragon’s Dogma 2 su PC, ma per un tempo limitato. Fino al 18 luglio, infatti, i giocatori armati di mouse e tastiera potranno spazzolarsi le prime due ore del gioco. Il publisher non ha mancato di rendere noto che ogni eventuale salvataggio effettuato nella prova gratuita sarà liberamente trasferibile alla versione completa del gioco, qualora le nuove leve decidessero di aprire il portafogli (non che manchi l’occasione, su Steam). Va detto che usare il tool di creazione del personaggio in separata sede vi permetterà di sfruttare al massimo il tempo offertovi. Prima della seconda dritta, vi lasciamo al trailer.

Dragon’s Dogma 2 è parzialmente gratis, ma con le dovute accortezze

Per quel poco che è possibile giocare gratis, va detto che Dragon’s Dogma 2 tiene conto anche del tempo in cui il titolo è in esecuzione in background. Per questo motivo, vi consigliamo caldamente di chiuderlo anziché usare Alt e Tab per passare ad altri programmi. Naturalmente, il gioco non dà sempre il meglio di sé nelle prime due ore, ma se non altro le battute iniziali del titolo sono una buona cartina tornasole dell’intera esperienza. Se volete avere un’idea del gameplay e del mondo di gioco, approfittatene ora. È sempre bene sapere come e se il gioco riesce a girare sul vostro PC: se siete fortunati in tal senso, nonché scaltri e sufficientemente svelti, potreste pure fare in tempo a raggiungere la capitale di Vernworth.

Ora sta a voi dirci la vostra: contate di approfittarne? O preferite dare retta alle opinioni altrui? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.