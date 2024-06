Steam: al via la stagione di saldi estivi 2024

È tornato il momento di fare i “saldi di gioia”: i risparmi estivi di Steam sono ufficialmente tornati, per risparmiare anche nel 2024

Come ogni anno, anche nel 2024 Gabe Newell è pronto a ricompensare le buone pagelle con i saldi estivi di Steam. Gli sconti annuali sul marketplace di Valve permettono di risparmiare su centinaia di migliaia di titoli, comprese le uscite recenti come Dragon’s Dogma 2, Like a Dragon: Infinite Wealth, Persona 3 Reload e Granblue Fantasy: Relink. Pure per gli appassionati dei soulslike c’è di che gioire: Elden Ring è scontato del 30%. Prevedibilmente, nonché comprensibilmente, Shadow of the Erdtree per stavolta resta a prezzo pieno. Se poi siete fan di FromSoftware e volete provare qualcosa di diverso, c’è sempre Armored Core 6: Fires of Rubicon, alla medesima percentuale. Vi lasciamo al post.

Now that we’re past the summer solstice, it’s time for us to announce the Steam Summer Sale! Starting this Thursday at 10am Pacific, check out thousands of sunny discounts, a brand new set of (seagull!) stickers, new profile goodies, and the return of the cat. See you Thursday! pic.twitter.com/JTfBdv0Dq2 — Steam (@Steam) June 24, 2024

I saldi estivi 2024 di Steam sono qui!

La neonata voce “grossi sconti in evidenza” (Deep Discounts in inglese) dei saldi estivi è la novità del 2024 con cui Steam dedica highlights alle occasioni d’eccezione. Nello specifico, la percentuale qui tocca la vertiginosa quota del 90%, permettendo dei risparmi oltre l’inverosimile. Questi includono Disco Elysium, Batman: Arkham Knight, Frostpunk (ne abbiamo parlato giusto stamattina), The Witcher 3: Wild Hunt e Ghost Recon Wildlands, giusto per fare qualche esempio. Le occasioni termineranno l’11 luglio alle 19:00. Non abbassate mai la guardia fino ad allora, però: potremmo sempre vedere nuove offerte prima che l’albero della cuccagna chiuda i battenti per un altro anno. Felice shopping a voi!

Ora sta a voi dirci la vostra: quale occasione vi stuzzica maggiormente? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.