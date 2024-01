Per sopravvivere nel mondo di Palworld devi affrontare vari processi per salire di livello, ma per potenziare la tua attrezzatura hai bisogno di componenti di antiche civiltà: in questa guida scoprirai come ottenere queste componenti di antiche civiltà nel mondo di Palworld

Ci sono vari modi per potenziarsi e salire di livello, come catturare i Pal, scoprire nuove aree, fare viaggi rapidi e anche sconfiggere i boss (a tal proposito, sapevi che puoi anche catturarli? Clicca qui per scoprire come). Ma per potenziare l’attrezzatura per craftare devi avere delle componenti di antiche civiltà. In questa guida scoprirai come fare per ottenerle in Palworld.

Pal Alfa | Come ottenere componenti di antiche civiltà in Palworld

Un modo per ottenere le componenti di antiche civiltà è sconfiggere i Pal Alfa. Gli alfa sono i Pal più grossi che trovate in giro per la mappa, li riconosci dal fatto che sono più grandi rispetto a quelli della sua specie. Per trovarli, basta che segui l’indicatore sulla mappa che ti dice dove si trovano. Di solito questi indicatori sono dei cerchi e se sposti il cursore del mouse sopra, scoprirai anche il livello dell’Alfa, che ti permetterà così di prepararti ad affrontarlo. Se pensi di poterlo fare, recati sul posto e inizia a combattere! Una volta che il combattimento è finito, dovresti riuscire a prendere delle componenti di antiche civiltà.

Boss nei dungeon | Come ottenere componenti di antiche civiltà in Palworld

Come nel caso degli Alfa, un altro metodo molto simile per ottenere queste componenti è sconfiggere i boss nei dungeon. Stavolta però le cose si fanno un po’ difficili, perché non c’è nessun indicatore che ti indichi dove si trovino, dovrai cercarli. Innanzitutto, i dungeon durano solo 300 minuti, quindi c’è già la difficoltà del limite di tempo. Non si sa quando spawnerà di nuovo, ma l’entrata sarà sempre la stessa, è solo questione di tempo. Una volta che entri nel dungeon, diventa molto facile perdersi, soprattutto se ti ritrovi in una caverna. I dungeon sono diversi tra loro, a volte può essere una semplice stanza, altre volte invece può essere una caverna con una mappa piuttosto grande e confusionaria. Se riesci a trovare il boss, sconfiggilo e otterrai delle componenti di antiche civiltà come ricompensa.

I boss sono la chiave

Quindi, in sintesi, se vuoi ottenere le componenti di antiche civiltà per craftare al livello massimo, combatti i boss. I boss sono la chiave per ottenere i materiali che ti servono, inoltre è anche un modo per spingerti a gustarti i combattimenti e a divertirti. Questo metodo infatti ci sembra molto divertente, qual è il modo migliore per potenziarsi se non combattendo contro delle magnifiche creature?

