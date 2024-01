Milly Alcock è la nuova Supergirl nel DC Universe di James Gunn

Milly Alcock si prepara ad affrontare la sfida di interpretare uno dei personaggi più amati del mondo dei fumetti. Sarà Supergirl nel nuovo DC Universe

L’annuncio della nuova Supergirl nel rinnovato universo cinematografico DC, diretto da James Gunn e Peter Safran, ha suscitato grande eccitazione tra i fan. La fortunata scelta è caduta su Milly Alcock, già celebre per il suo ruolo in “House of Dragon”. In un confronto serrato con Emilia Jones di “CODA” e Meg Donnelly del Disney Channel, Milly Alcock emerge trionfante. Gunn ha condiviso la notizia su Instagram, elogiando la giovane attrice per il suo talento eccezionale e sottolineando l’impressionante prova di Alcock nel ruolo di Kara durante i provini. Alcock è diventata nota per il suo ruolo di Principessa Rhaenyra in “House of Dragon”. La sua versatilità e il suo talento si sono già evidenziati in produzioni come il cortometraggio horror “The Familiars”. La sua performance notevole in questo contesto ha attirato l’attenzione all’Etheria Film Night del 2022.

Milly Alcock, la nuova Supergirl

Il film “Supergirl: Woman of Tomorrow”, basato sulla storia di Tom King e i disegni di Bilquis Evely, promette di esplorare il background di Kara Zor-El e le sue esperienze su Krypton. Gunn anticipa una rappresentazione più complessa e tormentata del personaggio, evidenziando le sfide e le differenze rispetto a Superman. Nonostante il film autonomo di Supergirl non abbia ancora una data di uscita, Gunn ha suggerito che potrebbe debuttare due anni dopo “Superman Legacy”, in programma a luglio 2025.

Questo ha alimentato speculazioni sulla possibile introduzione del personaggio di Supergirl in “Superman Legacy”, creando un legame narrativo tra i due film. L’ingaggio di Milly Alcock come Supergirl rappresenta un passo significativo nell’evoluzione del DC Universe. La sua interpretazione distintiva, evidenziata dalla sua esperienza precedente e dal plauso di James Gunn, promette di portare una nuova profondità e complessità al personaggio iconico.

