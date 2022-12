Phison 8 TB: l’SSD è pronto per il decollo con la NASA

L‘SSD di casa Phison Electronics guadagna il “NASA Certification”, il modello 8 TB è stato targato TRL-6, ecco cosa significa!

Phison Electronics, il leader mondiale nelle soluzioni NAND flash e di archiviazione, ha annunciato oggi che la sua nuova unità SSD M.2 2280 da 8 TB ha completato i test di “qualificazione di volo” necessari per la storica prima missione di Lonestar Data Holdings sul Centro Dati Lunare. L’azienda ha inoltre un’unità SSD da 8 GB sul Mars Perseverance Rover e un’unità SSD da 4 TB sulla Stazione Spaziale Internazionale sul computer RISC-V di Skycorp.

Questa nuova unità SSD è stata scelta dall’appaltatore di Lonestar e partner di Phison, la società di logistica spaziale Skycorp. Skycorp è anche il partner di Lonestar per la progettazione e la produzione della missione del Centro Dati Lunare prevista per la seconda metà del 2023. Vi lasciamo ora – prima entrare nell’articolo completo – alle dichiarazioni di K.S. Pua, CEO di Phison;

Dopo un ampio processo di test e certificazioni, Phison è entusiasta che la nostra tecnologia SSD abbia superato tutti i rigorosi requisiti per l’imminente missione lunare di Lonestar. Siamo entusiasti di poter svolgere un ruolo fondamentale in questa importante missione e in altre future, mentre continuiamo la nostra incursione nella nuova frontiera. Vogliamo anche ringraziare il nostro eccezionale cliente, Lonestar, e il nostro partner, Skycorp, per aver contribuito alla realizzazione di questo progetto

Per ottenere la certificazione Technology Readiness Level 6 (TRL-6) della NASA, l’unità SSD M.2 da 8 TB di Phison ha dovuto superare una serie di test, tra cui le temperature criogeniche profonde e condizioni di vuoto presenti sulla luna. È stata inoltre completata una certificazione per l’ambiente elettromagnetico. Inoltre, la tecnologia SSD di Phison ha superato importanti test stress e ambientali che simulavano il lancio sul Falcon 9 di SpaceX. Skycorp ha condotto questi test presso strutture di prova governative e commerciali nella Silicon Valley.

Phison 8 TB: l’SSD è pronto per il decollo con la NASA

Lonestar, sta lanciando una serie di centri dati sulla superficie lunare per fornire servizi di archiviazione off-site e di elaborazione, e sta inviando il primo Centro Dati Lunare come carico utile sul lander NOVA-C di Intuitive Machines nell’ambito del programma Commercial Lunar Payload Services (CLPS) della NASA. A sostegno della sua missione, Lonestar ha scelto Skycorp per la sua infrastruttura hardware qualificata per lo spazio. SkyCorp fornisce la sua avanzata architettura server multi-core RISC-V nello spazio, che contiene l’SSD da 8 TB certificato.

Questa certificazione arriva dopo che Phison e Skycorp hanno annunciato una partnership nel settembre 2022 incentrata sull’elaborazione nello spazio e sull’archiviazione delle informazioni. Skycorp sta attualmente utilizzando elementi della soluzione SSD di Phison per esperimenti intelligent Space Systems Interface (iSSI) sulla Stazione Spaziale Internazionale. Si tratta di un’unità SSD da quattro terabyte collegata al System on a Chip (SoC) Polarfire di Microchip Technologies. Questa stessa tecnologia è stata ora significativamente aggiornata con un’unità SSD da otto (8) terabyte che viaggerà sulla Luna con il primo server di Lonestar nella seconda missione del lander lunare CLPS della NASA di Intuitive Machines.

Vi lasciamo alle parole di Christopher Stott, Founder and CEO of Lonestar Data Holdings, Inc

Phison si sta dimostrando un fornitore eccellente. Siamo davvero rincuorati dal fatto che i test di qualificazione siano andati bene e che il nostro carico utile abbia superato questi passi fondamentali per il volo spaziale. Il nostro prossimo passo da gigante sarà la Luna stessa

