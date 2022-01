Blizzard: ci sarebbe un altro nuovo gioco non annunciato

Il giornalista Jez Corden sostiene di aver sentito voci riguardanti un altro nuovo gioco di Blizzard Entertaiment, diverso da quello presentato di recente

Con l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, i dipendenti sono arrivati a tirare un sospiro di sollievo. Nei mesi precedenti questo sorprendente evento, lo stato dell’azienda continuava a peggiorare di giorno in giorno, soprattutto per via di numerosi nuovi scandali che continuavano ad emergere dalle parole di ex-membri della compagnia. Adesso, i team di sviluppo possono finalmente guardare al futuro in modo molto più speranzoso, e concentrarsi sui nuovi progetti in produzione.

Mentre Activision rimane concentrata su Call of Duty, per quanto riguarda Blizzard Entertaiment i giocatori stanno attendendo da tempo nuove notizie su Overwatch 2 e su Diablo 4, che hanno subito diversi ritardi a causa dell’abbandono di importanti figure creative. Tuttavia, questi non sarebbero gli unici titoli in cantiere: solo la settimana scorsa è stato introdotto quello che sarà un nuovo gioco di sopravvivenza Tripla A, e secondo il giornalista Jez Corden, Blizzard avrebbe un ulteriore titolo non annunciato da dover rivelare presto.

L’ancora non annunciato nuovo gioco di Blizzard

I dettagli sul nuovo gioco survival di Blizzard non sono molti, ma solo di recente si è scoperto come esso si trovi in lavorazione già da cinque anni. Lo stato avanzato del gioco è deducibile anche dalle parole di Mike Ybarra, capo dell’azienda che ha affermato di averci già giocato per “molte ore”. Vedendo però quanto tempo stia richiedendo la costruzione dei nuovi capitoli di Diablo e Overwatch, crearsi aspettative per un arrivo in tempi stretti sarebbe piuttosto utopistico. Ad ogni modo, nonostante questi impegni ctengano già piuttosto occupata Blizzard, ci sarebbe un altro nuovo gioco ancora non annunciato e in procinto di essere rivelato, almeno questo è ciò che viene svelato da Jez Corden, giornalista di Window Central.

The latest Xbox Two show is live on podcast services! Here: "203: Activision aftermath, more Xbox games revealed, Xbox games hit big numbers" Spotify: https://t.co/22Nb0GNXjb

iTunes: https://t.co/kJCUGwN4Lz

Anchor: https://t.co/LvgATok1BE pic.twitter.com/ipURhGQccZ — Jez (@JezCorden) January 29, 2022

Rand al Thor 19, nel corso del podcast The Xbox Two, ha parlato con Corden ricalcando le voci su Blizzard e nuovi progetti ancora non annunciati in via di sviluppo. Domandando al giornalista se egli fosse già a conoscenza del nuovo titolo survival, Corden replica di non averne avuto alcuna notizia sino ad ora. Anzi, apparentemente, la scorsa settimana egli si sarebbe aspettato la presentazione di un gioco totalmente differente. Corden non intende però anticipare nulla, poiché non vorrebbe “creare guai per qualcuno”. Il giornalista aggiunge di aver saputo come attualmente Blizzard possieda una “forte roadmap”, e che stia cercando di farsi apprezzare dall’utenza per rimediare ai numerosi errori effettuati in passato, come con la gestione di Warcraft e Starcraft. Negli studi Blizzard si può adesso percepire un senso di ottimismo, sino ad oggi rimasto assente per molti anni.

