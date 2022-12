Retrogaming: i migliori videogiochi del 2002

L‘anno sta volgendo al termine, ma con questo appuntamento del retrogaming vogliamo ricordarvi i migliori videogiochi del 2002. Esatto, hanno appena compiuto 20 anni

Strano anno il 2022, sia da un punto di vista politico che sociale ed economico e perciò pensare ai videogiochi aiuterebbe a distrarci un po’. Il problema si pone, però, sul che cosa scrivere. Titoli dedicati al Natale? Nah, cerchiamo di rimanere nell’ambito del retrogaming e andiamo alla scoperta dei migliori videogiochi del 2002.

Un po’ perché, chi vi scrive, ci è cresciuto assieme a molti suoi coetanei e poi perché fa sempre “impressione” scoprire come questi titoli abbiano raggiunto ufficialmente la soglia dei 20 anni! Insomma, diciamo che si sono fatti davvero grandi, tanto che i loro seguiti ancora oggi fanno sognare intere generazioni di videogiocatori. Ma cerchiamo di partire con un breve excursus storico sulla situazione dei primi anni Duemila.

La situazione videoludica post Duemila

In questa situazione da post Millennium Bug i computer di tutto il mondo, dopo aver tirato un sospiro di sollievo, stavano notando come le console stavano guadagnando sempre più terreno. Nonostante il Nintendo 64 stesse intonando il suo canto del cigno, sul mercato se le suonavano di santa ragione la prima Xbox, la PlayStation 2 ed anche il Nintendo GameCube.

Quell’anno sarà dunque fondata Infinity Ward, che porterà i giocatori su vari campi di battaglia grazie alla serie Call of Duty, a maggio la Sierra On – Line diventerà ufficialmente Sierra Entertainment, Nintendo acquista Retro Studios (famosi per alcuni capitoli di saghe come Metroid Prime e Donkey Kong Country), Microsoft acquista Rare Ltd., sancendo così la morte di Banjo, e attiva anche il servizio Xbox Live.

Diciamo quindi che sono successe un bel po’ di cosette, ma anche per i videogiocatori è stato un buon periodo con alcuni titoli che vi riportiamo qua sotto. Vi ricordiamo poi che non abbiamo inserito i titoli per le console portatili altrimenti la lista sarebbe finita direttamente l’anno prossimo!

Super Mario Sunshine – Retrogaming: i migliori videogiochi del 2002

Della avventura caraibica del nostro idraulico baffuto abbiamo già dedicato uno speciale che analizza il titolo più in profondità, lo potete trovare qui, ed stato anche uno dei tre titoli contenuti nella particolarissima Super Mario 3D All – Stars. In ogni caso vi basti sapere che, dopo l’ennesimo salvataggio della Principessa Peach, i nostri eroi decidono di prendersi una più che meritata vacanza dalle parti dell’Isola Delfinia, ma sembra che ci sia già un Mario sull’isola.

Solo che è un po’ “strano”, egli sta insozzando tutta l’area e tanto per cambiare ha rapito la principessa. È tempo di salvarla di nuovo, anche in vacanza, ma stavolta con l’ausilio del fantastico Splac 3000 che si rivelerà particolarmente utile sia per gli attacchi che per gli spostamenti e la risoluzione dei vari livelli!

Battlefield 1942 – Retrogaming: i migliori videogiochi del 2002

Se c’è un conflitto che nella storia dei videogiochi non è mai passato di moda quello è di certo la Seconda Guerra Mondiale che, tra il 1939 ed il 1945, ha praticamente visto tutto il mondo bruciare tra orrori e violenze inenarrabili. Nell’eterno rimbalzarsi tra Medal of Honor e Call of Duty, Battlefield 1942 si è posto come un interessantissimo spartiacque tra i due dove, per una volta, non si sarà una sorta di super soldato, ma un soldato semplice che può scegliere tra le classi di cecchino, medico, geniere e così via. Decisamente improntato verso la modalità “cattura la bandiera” anche in single player, il titolo ha ricevuto anche due espansioni come The Road to RomeeSecret Weapons of WWII dando il via alla saga di Battlefield.

Kingdom Hearts – Retrogaming: i migliori videogiochi del 2002

Avete presente quando, per strada, incontrate quelle coppie che, inizialmente, possono sembrarvi male assortite, ma che invece stanno benissimo assieme? Questo è infatti il caso di Square Enix, ovvero l’azienda dietro a Final Fantasy e ad altri JRPG come quelli della serie Mana, e Disney, praticamente la protagonista dell’infanzia di tutti noi. Un matrimonio officiato da Tetsuya Nomura per PlayStation 2 e che vede il giovane Sora intento nella ricerca di Topolino assieme agli immancabili Pippo e Paperino viaggiando in lungo ed in largo per i vari reami Disney incontrando anche i suoi iconici protagonisti. Ma l’oscurità, con orde di Heartless, non dorme mai perciò sarà solo l’inizio di una grande avventura che, ancora oggi, sa di capolavoro. E pensare che tutto questo ha avuto origine da un incontro in ascensore!

Grand Theft Auto: Vice City – Retrogaming: i migliori videogiochi del 2002

Vi piacciono quelle atmosfere allo stesso tempo glitterate e cafonissime stile anni Ottanta? Siete dei nostalgici di serie TV come Miami Vice? Bene, allora questo capitolo di GTA è proprio quello che fa per voi dato che non mancheranno citazioni e riferimenti più che palesi al cinema ed alla musica di quegli anni, compare Phil Collins nel sequel Vice City Stories del 2006, incluso lo Scarface reinterpretato da Al Pacino.

La storia vede un Tommy Vercetti alle prese coi “soliti problemi” di mafia, corruzione e polizia alle calcagna, ma stavolta lui vuole la sua città! Il titolo in questione vede una profondità maggiore nelle meccaniche e nella storia per un risultato decisamente “eigthies”, peccato però per la versione su Nintendo Switch che non ha reso giustizia a questo eccellente capitolo di GTA.

The House of the Dead III – Retrogaming: i migliori videogiochi del 2002

Chiunque abbia frequentato le sale giochi negli anni Novanta – e dobbiamo dire che sinceramente ci mancano parecchio – si sarà di sicuro fatto qualche partita ai cosiddetti “giochi dove si spara” grazie agli appositi cabinati dotati di fucili, mitragliette o pistole a seconda del tipo. Tralasciando la “precisione” di Silent Scope, chi aveva voglia di titoli più adrenalinici si buttava su Time Crisis, ma chi ci voleva aggiungere una componente horror sapeva bene che con la serie di House of the Dead si andava sul sicuro. Nel terzo capitolo pare che il mondo sia capitolato sotto l’egemonia zombesca perciò ci si dovrà avventurare in un laboratorio e, a colpi di fucile a pompa, farsi largo per scoprire la verità e come fermarli. Avete controllato di avere abbastanza munizioni con voi?

Hitman 2: Silent Assassin – Retrogaming: i migliori videogiochi del 2002

Avete presente quelle situazioni nelle quali si cerca la redenzione per gli errori commessi in precedenza? E magari, per far sì che tale redenzione sia ancora più efficace, si cambi del tutto vita? Bene, questo è quello che ha voluto fare il letale Agente 47 trasferendosi in una piccola località della Sicilia per fare il giardiniere nel santuario di Gotranno assieme a Padre Vittorio.

Purtroppo un giorno verrà rapito dalla mafia locale e questo scatenerà una serie di tragici eventi che riporteranno il nostro Agente 47 in azione fra imboscate, travestimenti, tanto stealth ed un pizzico di “tamarraggine” che non fa mai male. A completare il tutto un completo nero, un cravattino rosso, dei guanti ed un talento senza eguali nell’omicidio, che altro vi serve per i vostri contratti?

The Legend of Zelda: The Wind Waker – Retrogaming: i migliori videogiochi del 2002

Di sicuro questo capitolo è uno dei più “particolari”, per non dire “marittimi”, di tutta l’intera saga di The Legend of Zelda. Dal 1986 in poi, la saga ha sempre tentato la carta della sperimentazione e su GameCube abbiamo potuto notarlo! Grazie al cel shading si è dato a Link e soci un’aria molto più cartoon e poi, Hyrule, adesso è diventata una immensa distesa d’acqua da solcare in cerca della sorellina Aril rapita da un enorme pennuto.

Questo darà il via alla sua epica avventura assieme alla principessa Zelda, ops volevamo dire la piratessa Dazel, per scacciare il male anche via acqua. Capitolo molto interessante, soprattutto per il seguito Phantom Hourglass per Nintendo 3DS, questo pareva che dovesse essere annunciato allo scorso Nintendo Direct, ma è stato “tutto hype e niente arrosto”. Un gran peccato, ma almeno questo titolo è ancora qui!

Medal of Honor: Allied Assault – Retrogaming: i migliori videogiochi del 2002

La Seconda Guerra Mondiale, per quanto sia stato un evento tragico dell’umanità con tutti gli orrori connessi, rimane sempre tra gli scenari bellici più utilizzati per le maggiori produzioni videoludiche. Appena un anno prima del “boom” della serie Call of Duty, la Electronic Arts firmò questo capitolo della famosa serie Medal of Honor basandosi su una sceneggiatura firmata, tra le altre cose, da nientemeno che Steven Spielberg in persona!

L’esperienza bellica del tenente Mike Powell si è poi andata ad ampliare con le espansioni Spearhead e Breakthrough, ma per saperne di più vi lasciamo al nostro speciale più approfondito che potete trovare qui. In ogni caso, se avete amato il film Salvate il soldato Ryan sappiate che, qua e là, potrete trovare dei riferimenti in particolar modo quando vi troverete tra acqua e sabbia a schivare pallottole su una spiaggia della Normandia nel giugno del 1944.

The Getaway – Retrogaming: i migliori videogiochi del 2002

Avete mai visto i primi film di Guy Ritchie? Qualcosa tipo Snatch – Lo strappo per farsi un’idea dove si respira quell’atmosfera piena di gangster e pallottole nella civilissima, e grigissima, Inghilterra. La storia segue due filoni principali entrambi ambientati a Londra. Nel primo si giocherà nei panni dell’ex gangster Mark Hammond che, incastrato per l’omicidio della moglie e ricattato poiché il figlio è tenuto in ostaggio, dovrà tornare a seminare morte tra le varie bande criminali di Londra.

Nel secondo, invece, la storia riparte da capo, ma dal punto di vista del detective Frank Carter. Un titolo davvero eccellente per l’epoca, se si escludono le poche armi a disposizione ed una mappa non certo gigantesca, che ha saputo addirittura scalzare GTA Vice City dalle classifiche inglesi. Purtroppo la stessa cosa non si può dire per il suo seguito, Black Monday, un vero peccato anche perché la storia era parecchio intrigante.

Mafia – Retrogaming: i migliori videogiochi del 2002

Ci troviamo negli anni Trenta, dalle parti della città di Lost Heaven, tra proibizionismo, gangster e poliziotti corrotti. In tutta questa situazione, però, si deve ancora aggiungere una pedina molto particolare che andrà a stravolgere le sorti di Lost Heaven. Si tratta infatti del giovane tassista Thomas Angelo, detto semplicemente Tommy, che durante un turno di lavoro finirà per salvare due membri del clan Salieri, Sam e Paulie.

Tommy finirà dunque per entrare nella famiglia Salieri dove si impegnerà in una serie di missioni contro la famiglia rivale, i Morello, perciò sarà un susseguirsi di giri in macchina, sparatorie, rapine, estorsioni, fughe dalla polizia ed ancora sparatorie. Sullo sfondo Lost Heaven, ma attenzione perché le cose si faranno presto più complicate del previsto e la storia di Tommy Angelo avrà una svolta inaspettata!

Guardando ancora al passato

In conclusione questi erano alcuni dei migliori videogiochi del 2002, un anno che si è rivelato fondamentale per il retrogaming in generale per più fattori. Anzi, forse è meglio dire, per più titoli! Naturalmente ce ne sarebbero ancora ben più di una carrellata ma, un po’ perché non vogliamo tediarvi troppo ed un po’ perché dobbiamo ancora digerire il Panettone, cercheremo comunque di portarvi quanto prima una parte due (più probabilmente a gennaio 2023). Ma ora la palla, di Natale, passa a voi. Avete già provato questi titoli oppure vi mancano ancora? Se avevate ancora dei dubbi speriamo dunque che con questa piccola lista ve li siate tolti!

Ad ogni modo, se anche voi volete recuperare altri grandi titoli del passato e del presente al miglior prezzo di sempre, allora cliccate qui, mentre, per rimanere costantemente aggiornati su tutto ciò che succede nel mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, noi vi aspettiamo sempre qui su tuttoteK!