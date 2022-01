Call of Duty: i prossimi tre nuovi giochi arriveranno su PlayStation

Secondo un report di Bloomberg, sembra che Activision Blizzard dovrà far uscire i prossimi tre giochi di Call of Duty anche su PlayStation

Vista la recente costosissima acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, è inevitabile che si finisca con il parlarne ancora, nonostante siano passati ormai diversi giorni dalla rivelazione ufficiale. Sono state ipotizzate già numerose conseguenze che potranno farsi avanti nei prossimi anni, tra cui la possibilità di vedere la rinascita di titoli ormai “defunti” di Activision Blizzard, oltre alla loro possibile trasformazione in esclusive per i sistemi Xbox. In aggiunta, c’è stata molta discussione anche riguardo il futuro del franchise di Call of Duty, che svolge senza alcun dubbio un ruolo importante nel mercato videoludico riservato ai titoli sparatutto online. Da quel che si è potuto capire, PlayStation avrebbe un accordo con Activision, che la obbligherebbe a rilasciare i suoi giochi sulle console di Sony, e secondo le ultime notizie ciò dovrà essere effettuato almeno per i prossimi tre nuovi giochi di Call of Duty, che dovranno quindi arrivare su PlayStation.

Su PlayStation ci saranno ancora nuovi giochi di Call of Duty, almeno per i prossimi anni

Prima che Phil Spencer annunciasse l’acquisizione miliardaria di Activision Blizzard, quest’ultima aveva già firmato un contratto con Sony, e apparentemente esso la porterebbe a dover rilasciare i nuovi tre giochi di Call of Duty sulle piattaforme PlayStation. La notizia viene riportata da Jason Schreier, il quale afferma su Twitter che i titoli in questione dovrebbero essere COD2022, COD2023 e CoD Warzone 2, quest’ultimo sempre nel 2023. Si tratta di tempistiche certamente fortunate, considerando come l’acquisizione di Activision Blizzard non sarà terminata prima della metà dell’anno prossimo. Per quanto riguarda invece i titoli a seguire, le cose sono ancora poco definite. Sempre Schreier prosegue il thread incominciato su Twitter, spiegando come Xbox abbia portato a termine i contratti in corso che erano stati siglati da Bethesda e Obsidian, annunciando poi i titoli seguenti come esclusive PC e Xbox.

NEW: Activision is committed to releasing at least the next three Call of Duty games on PlayStation even after the Xbox acquisition, according to people familiar with the deal. That's COD2022, COD2023, and Warzone 2 (in 2023). After that, it's hazier https://t.co/OpWE7Tk9KV — Jason Schreier (@jasonschreier) January 25, 2022

Il CEO di Xbox e Microsoft Gaming ha detto di voler onorare tutti gli accordi attualmente esistenti tra Activision e Sony, sostenendo di voler far rimanere Call of Duty su PlayStation, ma si tratta comunque di una frase in grado di generare numerose interpretazioni. Spencer potrebbe infatti voler mettere delle condizioni alla presenza dei titoli futuri sulle console di Sony, e nel caso quest’ultima non fosse d’accordo, probabilmente il CEO non si farebbe problemi nel renderlo esclusiva Microsoft. Oltre a ciò, si prospetta anche un cambiamento alle politiche interne di Activision, relativamente alla produzione dei giochi di Call of Duty che potrebbero ben presto non avere più una cadenza annuale.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per trovare giochi a prezzi convenienti.