NVIDIA: subito i driver per supportare Vulkan 1.3

L’azienda di Santa Clara si è subito adoperata per rilasciare nuovi driver in supporti della nuova versione della libraria Vulkan 1.3. NVIDIA si dimostra sempre attenta agli sviluppi nel mondo open source

Con l’arrivo della nuova versione di Vulkan 1.3, la nota interfaccia per la programmazione di applicazioni GPU e multipiattaforma per la grafica 3D, NVIDIA annuncia la disponibilità da subito di driver a supporto della nuova release. NVIDIA fornisce funzionalità complete e immediate per i driver Vulkan 1.3 su Windows e Linux, Ubuntu, Kylin e RHEL. Anche gli strumenti NVIDIA Nsight Graphics e Nsight Systems sono stati aggiornati per supportare Vulkan 1.3, offrendo un supporto solido e completo agli sviluppatori, per permettergli di creare e ottimizzare giochi e applicazioni Vulkan. Tutto questo sottolinea ancora una volta il costante impegno dell’azienda nell’essere tra i primi a guidare e far progredire lo sviluppo di Vulkan.

NVIDIA e Vulkan 1.3: supporto immediato alle tecnologie open source

Vulkan è un set di librerie screato da esperti di tutto il settore che lavorano insieme al Gruppo Khronos, un consorzio open source. Sin dall’inizio, NVIDIA ha lavorato per portare avanti questo sforzo. Neil Trevett, che fa riferimento a NVIDIA, è stato presidente di Khronos sin dai suoi primi giorni.

Nonostante l’azienda di Santa Clara abbia anche in ampio portafoglio di tecnologie proprietarie, non si tira indietro nel supporto a tecnologie open source come Vulkan. Jon Peddie, presidente di Jon Peddie Research, afferma:

NVIDIA è stata costantemente all’avanguardia nella computer grafica con nuovi strumenti e tecnologie migliorati per consentire agli sviluppatori di creare esperienze di gioco ricche. La loro guida e supporto per lo sviluppo di Vulkan 1.3 e il rilascio di un nuovo driver compatibile il primo giorno su tutte le GPU NVIDIA contribuiscono al successo delle funzionalità e delle prestazioni multipiattaforma per giochi e app che questa nuova API porterà.

I vantaggi

NVIDIA fornisce costantemente la leadership del settore per sviluppare nuove funzionalità Vulkan ed è spesso la prima a mettere a disposizione degli sviluppatori strumenti di computer grafica all’avanguardia. Ciò garantisce che i titoli più recenti siano supportati su Vulkan e, per estensione, resi disponibili a più giocatori. NVIDIA progetta hardware per garantire prestazioni Vulkan sempre al top per i giochi e applicazioni. Ad esempio, le GPU NVIDIA sono più veloci di oltre il 30% rispetto alla concorrenza più vicina su giochi come Doom Eternal con tecniche di rendering avanzate come il ray tracing. I driver infatti supportano funzionalità avanzate come il ray-tracing e il rendering DLSS AI su più piattaforme, tra cui Windows e le diffuse distribuzioni Linux come Ubuntu, Kylin e RHEL, rendendo Vulkan 1.3 disponibile su una gamma più ampia di piattaforme e hardware rispetto a chiunque altro per una più semplice portabilità multipiattaforma.

Gli sviluppatori possono già scaricare i nostri driver Vulkan 1.3 zero-day sul sito ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!