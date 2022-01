Call of Duty Warzone 2: sequel in sviluppo presso Activision

Stando all’ultimo report di Bloomberg, Activision sarebbe alla lavorazione di Call of Duty Warzone 2, sequel ufficiale del celebre free to play

Warzone ha subito diversi cambiamenti dalla sua uscita. Il popolare sparatutto alimentato dalla formula free to play è stato una delle galline dalle uova d’oro per Activision. Nonostante gli alti numeri ottenuti da Call of Duty Mobile, il re indiscusso dei battle royale shooter è sicuramente Warzone. Sembra a questo punto che sia arrivato il momento di capitalizzare questo enorme successo. Stando ad un recente report di Bloomberg, Call of Duty Warzone 2 sarebbe in sviluppo presso gli studi di Activision.

Call of Duty Warzone 2 attualmente in sviluppo presso Activision

Una delle notizie più importanti degli scorsi giorni è stata l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Tanti giocatori, a seguito di questo, si sono lungamente chiesti se questo potesse significare un addio di CoD alle piattaforme Sony. Tuttavia, stando ad un accordo firmato con Sony prima della suddetta acquisizione, verranno pubblicati i successivi 3 titoli della serie Call of Duty anche su PlayStation in futuro. Uno di questi si è rivelato proprio il nuovo Call of Duty Warzone 2 firmato Activision. Purtroppo non si sa ancora quale sarà la finestra d’uscita del titolo.

Tuttavia, secondo l’insider Tom Henderson il gioco sarà un sequel in piena regola, completamente slegato e senza nessun tipo di integrazione (armi, equipaggiamento, ecc.) con il primoWarzone. Inoltre, Warzone 2 girerà solamente su PC e console next gen. Questo per sfruttare al massimo l’hardware delle piattaforme next gen. Nonostante tutto, aspettatevi anche il ritorno del classico Call of Duty annuale. Il prossimo CoD con formula a prezzo pieno dovrebbe essere, secondo i rumor, il sequel di Modern Warfare sviluppato da Infinity Ward.

