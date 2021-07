Bloober Team: la software house ha in programma due giochi “più grandi” di The Medium”

Bloober Team ha parlato in un’intervista dei suoi giochi in sviluppo presentandoli entrambi come progetti più ambiziosi di The Medium

Recentemente, è emerso che Bloober Team sta lavorando a tre progetti non annunciati basati sui finanziamenti ricevuti dal Creative Europe Media Program della Commissione Europea, con tutti e tre i progetti che appaiono con brevi dettagli sul sito web del programma, ma lo studio polacco ha chiarito tramite una dichiarazione fornito a IGN che tali informazioni sono incomplete e obsolete. In realtà, infatti, i giochi in sviluppo presso Bloober Team sono due ed entrambi “più grandi di The Medium“. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Bloober Team: ecco quali dovrebbero essere i giochi in sviluppo che supereranno The Medium

Le informazioni sul sito Web di Creative Europe Media descrivevano tre progetti Bloober Team con nomi in codice di produzione: H20, un sequel di Layers of Fear; Dum Spiro, gioco ambientato durante la seconda guerra mondiale con protagonista un ragazzino imprigionato in un ghetto ebraico polacco; e Black, un gioco horror in prima persona in un’ambientazione medievale che è stata attaccata dagli alieni.

Secondo il CMO di Bloober Team, Tomasz Gawlikowski, H20 è Layers of Fear 2, piuttosto che un terzo gioco della serie come poteva sembrare inizialmente. Nel frattempo, anche gli altri due progetti sono cambiati in modo significativo: l’idea di Dum Spiro è stata accantonata, poiché lo sviluppatore non ritiene di poter offrire un gioco “adeguatamente sensibile all’argomento e commercialmente fattibile allo stesso tempo”:

Dopo numerose iterazioni di Dum Spiro, abbiamo concluso che al momento non possiamo consegnarlo in una forma adeguatamente sensibile all’argomento e commercialmente fattibile allo stesso tempo. In breve, Dum Spiro non è più in sviluppo attivo al momento. Anche l’idea iniziale per Black è stata accantonata, e mentre stiamo ancora sviluppando un gioco con questo nome in codice, ora è un progetto molto diverso da quello che si poteva leggere sul web negli ultimi tempi.

Naturalmente, di recente sono state anche avanzate molte speculazioni sul fatto che Bloober Team stia lavorando anche a un reboot di Silent Hill, con lo sviluppatore che di recente ha stretto una partnership strategica con Konami. Anche se Gawlkikowski non ha commentato questo, ha comunque riferito che lo studio sta attualmente lavorando a due progetti: uno di questi è in pieno sviluppo, mentre l’altro è in pre-produzione, ed entrambi sono apparentemente più grandi di The Medium (che era già il più grande gioco di Bloober Team quando è stato lanciato all’inizio di quest’anno, qui trovate la recensione):

In Bloober Team abbiamo due progetti interni attivi, uno in fase di produzione e uno in fase di pre-produzione. Entrambi avranno una portata più ampia di The Medium, tuttavia, nessuno dei due si basa su temi o premesse che sono circolate online negli ultimi giorni.

Con ogni probabilità, il gioco sviluppato con il nome in codice Black è il progetto attualmente in fase di sviluppo, mentre il presunto titolo di Silent Hill è in pre-produzione. Ovviamente per ora si tratta solo di ipotesi quindi prendetele con le solite pinze. Non ci resta che attendere qualche parola ufficiale.

Con ogni probabilità, il gioco sviluppato con il nome in codice Black è il progetto attualmente in fase di sviluppo, mentre il presunto titolo di Silent Hill è in pre-produzione. Ovviamente per ora si tratta solo di ipotesi quindi prendetele con le solite pinze. Non ci resta che attendere qualche parola ufficiale.