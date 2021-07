Controller Wireless per Xbox – Space Jam: New Legends, un simpatico compagno di gioco

Arriva in via ufficiale nel Microsoft Store il nuovo Controller Wireless per Xbox – Space Jam: New Legends. Si tratta di un controller ispirato ai celebri cartoni animati Looney Toons

Dopo l’annuncio dello scorso 23 giugno, è da oggi disponibile sul Microsoft Store l’attesissima Special Edition dell’Xbox Wireless Controller ispirato alla Tune Squad, acquistabile al prezzo di 64,99 euro. In attesa del lancio della pellicola “Space Jam: New Legends”, Xbox e Warner Bros. si sono riuniti per celebrare il nuovo film, lanciando l’esclusivo controller, disponibile in quantità limitate, i cui colori e design sono ispirati al mondo dei Looney Tunes.

Xbox – Space Jam: New Legends: un pezzo da collezione

Perfetto come regalo o pezzo da collezione, il nuovo Xbox Wireless Controller ispirato a Space Jam è l’accessorio ideale per celebrare il ritorno dei Looney Tunes sul grande schermo. Le superfici scolpite, la geometria raffinata e le opzioni di condivisione avanzate del controller assicurano comfort e controllo impareggiabili, senza dimenticare la carica della batteria che dura fino a 40 ore di utilizzo. Il controller è compatibile con Xbox serie X|S, Xbox One, Windows 10, Android e iOS per giocare in libertà su qualsiasi piattaforma. La cover personalizzata permette di aumentare il grip e il comfort grazie alle texture per giocare a lungo senza affaticarsi. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!