Gravity Goal: 2K starebbe lavorando a un’alternativa a Rocket League

Senza auto, si pedala: questa l’idea con cui 2K lancia il guanto di sfida a Rocket League, per il progetto per ora noto come Gravity Goal

Reiterando il nostro invito alla cautela che in questi giorni stiamo ripetendo spesso, riportiamo oggi l’ultimo rumor emerso dal calderone primaverile: stando al sito Exputer, il progetto di 2K non annunciato è una risposta a Rocket League per ora nota solo come “Gravity Goal”. La fonte asserisce che i giocatori prenderanno le redini di moto simili ai moto-cicli di Tron. Al di là del riarrangiamento motociclistico della premessa della hit di Psyonix, per il resto la premessa rimane fondamentalmente la stessa. Dovremo dunque spedire la palla in rete in partite uno contro uno, due contro due o tre contro tre.

Il Rocket League di 2K: l’incognita Gravity Goal

Sempre stando al rumor sul nuovo titolo di 2K, in Gravity Goal potremo attaccare gli altri giocatori danneggiandone i veicoli, in modo differente rispetto a Rocket League. Il rapporto di Exputer si conclude infatti menzionando l’utilizzo di proiettili per il combattimento. A quanto sembra, l’alpha test si è svolto a fine 2021. Lo sviluppo del gioco pare puntare verso il free-to-play come modello di business. Non è nemmeno l’unico rumor sul publisher, in quanto quest’ultimo (stavolta secondo VideoGamesChronicle) ha contattato LEGO per sviluppare diversi titoli sportivi ispirati ai mattoncini.

La partnership videoludica, per il marchio danese, sembra dunque diretta ben oltre i confini della sola (e prolifica) esclusività con TT Games per Warner Bros. Games. In quanto a 2K, l’idea è quella di lavorare al proprio pedigree sportivo facendo leva sui giocatori più giovani. La premessa di Rocket League, dal canto suo, intende concretizzare lo sdoganamento degli imitatori: il passaggio “da cloni a genere” prevede come tappa anche Turbo Golf Racing di Hugecalf Studios. Questo titolo consiste nella combinazione tra guida e golf (nomen omen), ed uscirà quest’anno su PC e su console Xbox.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del potenziale rivale del titolo targato Epic e Psyonix? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.