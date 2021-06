iOS 15 e iPadOS 15: rivelati ufficialmente

Durante l’Apple WWDC 2021 sono stati mostrati al pubblico i prossimi sistemi operativi con cui saranno aggiornati gli iPhone ed iPad. Parliamo di iOS 15 e di iPadOS 15

Partendo dal nuovo iOS 15 possiamo dire che integrerà una serie di novità che riguarderanno FaceTime e le modalità di interazione con i propri contatti. Le conversazioni di FaceTime subiranno migliorie grazie a Spatial Audio che offrirà una qualità sonora eccelsa al punto da dare l’impressione di avere in carne ed ossa il proprio interlocutore. Vale la pena citare l’aggiunta del FaceTime Links, tramite il quale sarà possibile generare un link da condividere con chi si desidera in modo da poter avviare chiamate/videochiamate in un lampo.

iOS 15: altre caratteristiche

Verrà integrata la funzione di SharePlay tramite cui sarà possibile condividere con altri il proprio schermo per la visione di un film o anche solo per mostrare una foto o far ascoltare la propria musica. Arriverà poi una modalità chiamata Focus, che funge “selettore” di profili diversi. Più precisamente, a seguito del profilo scelto sarà possibile decidere quali notifiche ricevere in base alle proprie esigenze del momento. Tra i profili ci saranno “non disturbare”, “personale”, “lavoro” e “sleep”. Inoltre la schermata Home cambierà radicalmente a seconda del profilo impostato, mostrando soltanto le app ed i widget ritenuti importanti dall’intelligenza artificiale dell’iOS 15. Dal lato notifiche è stato inserito il “Notification Summary”, ovvero un concentrato di tutte le notifiche ricevute (con le icone delle relative applicazioni) all’interno di un’unica grande notifica.

Altra aggiunta software di rilievo è il Live Text, funzione che tramite la fotocamera consentirà di estrarre il testo selezionato permettendo poi di copiarlo e incollarlo dove si vuole. Si potrà usufruire di questa comoda operazione anche per fotografie già scattate. L’arrivo del nuovo iOS 15 è previsto per il prossimo autunno e sarà disponibile per i seguenti terminali:

iPhone 12;

iPhone 12 mini;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 Pro Max;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone XR;

iPhone X;

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone 6s;

iPhone 6s Plus;

iPhone SE 1a gen;

iPhone SE 2a gen;

iPhone touch 7a gen

iPadOS 15: principali caratteristiche

In merito al nuovo sistema operativo per i tablet dell’azienda di Cupertino, partiamo subito col dire che le novità citate nel paragrafo precedente saranno presenti anche qui come la modalità Focus, Live Text, miglioramenti di FaceTime ecc. Come innovazioni specifiche per gli iPad, però, troviamo la possibilità di posizionare i Widget nella schermata Home ovunque si desideri e la nuova App Library grazie alla quale poter organizzare e categorizzare tutte le applicazioni installate in memoria secondo le preferenze dell’utente. Altri aggiustamenti software vanno ad interessare il browser web SAFARI, che nasconderà meglio l’interfaccia in favore di una più comoda fruizione dei contenuti. Ritoccata anche la gestione del multitasking, infatti con il nuovo sistema operativo sarà presente sopra ogni applicazione un piccolo menù per consentire all’utente diverse opzione di organizzazione della finestra.

Da sottolineare inoltre come sia stato semplificato il processo di annotazione. Basterà infatti uno swipe dal margine inferiore dello schermo con il pennino per prendere rapidamente una nota da qualsiasi punto del sistema operativo. Infine, nel nuovo OS troveranno posto Swift Playgrounds, che è l’app ufficiale di Apple per imparare a programmare (prima confinato solo al mondo Mac) e l’Auto Translate, ovvero la possibilità da parte del sistema di riconoscere la lingua parlata dal vostro interlocutore per tradurla simultaneamente.

iPadOS 15 sarà rilasciato ufficialmente in autunno e sarà compatibile con:

iPad Mini dal 4 in poi;

iPad dalla 5° generazione in poi;

Air dal 2 in poi;

Tutti gli iPad Pro

Cosa ne pensate dei nuovi sistemi operativi annunciati da Apple? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.