Battlefield 2042: i dati delle vendite sono più bassi di quelli registrati

Un recente rumor sembra rivelare come i dati delle vendite ottenuti da Battlefield 2042 nella prima settimana di rilascio non corrispondano realmente al numero di copie vendute

Si tratta di un momento piuttosto strano per i giochi multiplayer sparatutto in prima persona; mentre titoli come Fortnite e Apex Legends continuano a spopolare su ogni genere di dispositivo e piattaforma, recentemente è possibile vedere una disfatta pesante dei titoli multigiocatore più iconici e tradizionali, come Call of Duty e la serie di Battlefield. Infatti, entrambe le saghe si trovano a doversi confrontare con un’insoddisfazione generale da parte dei giocatori, dovuta alla gestione dei due giochi da parte delle rispettive case di sviluppo.

Battlefield 2042 potrebbe forse essere il titolo che ha subito più di tutti un forte abbandono dell’utenza, e neanche l’evento di natale sembra sia riuscito ad attirare un maggiore seguito verso il nuovo gioco di DICE. Sin dal lancio c’è stato un numero impressionante di recensioni negative su Steam verso Battlefield 2042, registrando tuttavia tra i dati delle vendite durante la prima settimana quasi quattro milioni e mezzo di copie vendute. Questo dato era stato svelato dal leaker Tom Henderson, che stavolta torna a parlare della cifra in questione svelando come in realtà i numeri in questione siano esagerati.

I dati delle vendite di Battlefield 2042

Diverso tempo addietro, il leaker e insider Tom Henderson aveva riportato pubblicamente il numero di copie vendute nella prima settimana di lancio di Battlefield 2042. Il numero di 4 milioni di copie superate proviene dallo stesso Henderson, considerato una fonte più che affidabile quando procede a leakare qualcosa, soprattutto per quanto riguarda Battlefield e i contenuti che dovrebbero presentarsi all’interno del gioco. Nonostante il titolo non sia stato accolto con molto favore, e fosse tempestato di bug durante il primo mese di lancio, sembrava dunque esserci almeno un risvolto positivo per lo studio di sviluppo. Tuttavia, nelle scorse ore lo stesso leaker afferma di aver ricevuto nuove informazioni riguardo i dati corretti delle vendite, le quali vanno a svelare i veri numeri di coloro che hanno acqusitato Battlefield 2042 nel corso della prima settimana di lancio.

I've also been told the 4.23M sales number for #Battlefield2042 that I reported for week 1 sales are in fact "Total Players cumulatively" – So people who got refunds and played via the 10 hours trial are included in this number. pic.twitter.com/bXvcqbPV0d — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 12, 2022

Sempre Henderson ha pubblicato poi un nuovo tweet, affermando come in realtà quei 4.2 milioni di giochi venduti in base al totale di giocatori non corrispondano ai dati dei numeri realmente registrati, poiché sarebbero in realtà stati sommati cumulativamente. Dunque, questo significa che sin dall’inizio non venivano calcolati solo gli utenti che acquistavano il gioco, ma anche coloro che lo acquistavano per poi chiederne il rimborso, in aggiunta alle persone che andavano a fare le 10 ore di prova esclusive se abbonati di EA Play su PlayStation, Xbox e PC. E mentre questi dati registrino effettivamente il numero di giocatori che hanno avuto accesso al titolo, sarebbe interessante sapere quante di quelle persone adesso non fruisca più del gioco.

