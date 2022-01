PlatinumGames: Atsushi Inaba è il nuovo amministratore delegato

Uno sviluppo più Viewtiful che mai per PlatinumGames: la vulcanica mente dell’ex Clover Studio, Atsushi Inaba, è il nuovo vertice del team

Un saluto a tutti i giocatori di cultura che hanno colto dal nostro sottotitolo le implicazioni della promozione di Atsushi Inaba ad amministratore delegato di PlatinumGames. Lo studio è già nato di suo come successore spirituale del fu Clover Studio di Capcom, ma ora il 2022 si apre con un bel cambio d’aria per il team di sviluppo. Kenichi Sato ha dato le dimissioni, rinunciando anche alla carica di presidente, il mese (anno?) scorso, dopo sei anni di gestione. Il vulcanico Inaba (Viewtiful Joe) era, fino ad ora, “solo” il vicepresidente. Per il momento, il ruolo di Sato sarà quello di consulente.

“Just go for it”: Atsushi Inaba prende ufficialmente le redini di PlatinumGames

La gestione di PlatinumGames per mano di Atsushi Inaba (qui sotto a sinistra) vedrà quest’ultimo amministrare diversi progetti. Babylon’s Fall è in arrivo a marzo, e l’attesissimo Bayonetta 3 è previsto per quest’anno. A proposito dei giochi nel cantiere di Hideki Kamiya (a destra), ci sono anche da considerare Project G.G. e il titolo nato come pesce d’aprile, Sol Cresta. Al di là di questo, però, il talentuoso team di sviluppo ha anche annunciato grandi piani per il futuro, partendo con l’apertura di una nuova ala a inizio 2020 con l’intento di entrare nel giovane (e relativamente controverso) mercato dei titoli live service.

Il team di sviluppo è interessato anche nell’espandersi oltre il genere dei giochi d’azione. Uno dei progetti dello studio non è nemmeno legato ad un videogioco in sé, trattandosi di un nuovo motore di gioco. Infine, il già citato Project G.G. rappresenterà il prossimo passo di PlatinumGames verso la pubblicazione autonoma. Staremo a vedere cosa attende questi grandi sviluppatori nel loro futuro: per il momento, non possiamo far altro che augurare loro il nostro più sincero “Just go for it!”

