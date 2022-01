Battlefield 2042: gratis nel weekend per gli abbonati a Xbox Live Gold

Battlefield 2042 sarà provabile gratis nel weekend per gli abbonati a Xbox Live Gold; trovate tutti i dettagli in questo nostro articolo

Battlefield 2042 sarà disponibile gratis per gli abbonati Xbox Live Gold questo fine settimana. Insomma, se ancora non avete avuto modo di provare l’ultima fatica di DICE e disponete di una sottoscrizione al servizio offerto dalla casa di Redmond, questa potrebbe essere la vostra occasione. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Battlefield 2042: ecco gli altri titoli gratis nel weekend per gli abbonati a Xbox Live Gold

Insieme al gioco d’azione e avventura The Sinking City e al gioco di ruolo strategico Star Renegades, lo sparatutto di EA è uno dei tre titoli inclusi nell’ultima promozione Xbox Free Play Days. Quindi, se siete abbonati a Xbox Live Gold, potrete provare gratis Battlefield 2042 nel corso del weekend.

Disponibile per i membri Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate, il programma Free Play Days consente agli abbonati di provare le versioni complete di giochi selezionati senza costi aggiuntivi. Il primo dei titoli Xbox Live Games with Gold di gennaio 2022, NeuroVoider e Radiant Silvergun, sono ora disponibili anche per il download ai membri del servizio in questione. I titoli succitati saranno seguiti da Aground e Space Invaders Infinity Gene alla fine di questo mese.

Gennaio 2022 Xbox Live Games with Gold

Aground (dal 16 gennaio al 15 febbraio)

(dal 16 gennaio al 15 febbraio) NeuroVoider (dal 1 gennaio al 31 gennaio)

(dal 1 gennaio al 31 gennaio) Radiant Silvergun (dal 1 gennaio al 15 gennaio)

(dal 1 gennaio al 15 gennaio) Space Invaders Infinity Gene (16 gennaio – 31 gennaio)

Inoltre, anche uno dei titoli Xbox Live Games with Gold di dicembre, Tropico 5 Penultimate Edition, è ancora disponibile fino al 15 gennaio. La prima ondata di titoli in arrivo su Xbox Game Pass per console, PC e Xbox Cloud Gaming a gennaio ha raggiunto il servizio questa settimana, tra cui Mass Effect: Legendary Edition, Outer Wilds, The Pedestrian, Gorogoa ed Embr. Questi ultimi titoli saranno seguiti da Spelunky 2 e The Anacrusis il 13 gennaio, Nobody Saves the World il 18 gennaio e Rainbow Six Extraction e Rainbow Six Siege il 20 gennaio.

Che ne pensate di queste novità per il servizio in abbonamento offerto da Microsoft? Avete già una sottoscrizione attiva? E per quanto riguarda Battlefield 2042, avete già provato questo titolo? fatecelo sapere qui in basso nella sezione commenti. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.