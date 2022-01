Naraka Bladepoint: gratis con il giveaway di tuttoteK!

I ragazzi di 24 Entertainment hanno dato vita a un interessante giveaway con cui potrete ottenere Naraka Bladepoint completamente gratis in occasione dell’avvio del torneo più grande dedicato al gioco

Naraka: Bladepoint è un battle royale sviluppato da 24 Entertainment e pubblicato da NetEase che è riuscito ad unire in un connubio interessante le meccaniche del genere con i combattimenti ad arma bianca. Un buon compromesso in termini di qualità, che scivola su diversi punti tenendolo ben lontano dall’eccellenza, ma rendendolo comunque gradevole e dannatamente divertente da giocare. Un titolo fresco, che non poteva che provenire da un mercato cinese in forte fermento e in grande crescita, anche in ambito videoludico. Vi abbiamo parlato di Naraka: Bladepoint in una più dettagliata recensione, che potete trovare cliccando qui. E sapete cosa? Ve lo regaliamo pure!

In occasione dell’avvio del torneo più grande dedicato al gioco, il Naraka: Bladepoint World Championship, 24 Entertainment ha deciso di dare il via ad una serie di interessanti iniziative promozionali. Fra queste, anche un grazioso giveaway tramite le nostre pagine di due codici di gioco per PC completamente gratuiti e che potrete vincere rispettando poche semplici regole. Quali sono? Ve lo spieghiamo nel prossimo paragrafo.

Naraka: Bladepoint gratis con un simpatico giveaway!

Da oggi, 13 gennaio, fino alla fine del torneo prevista per il 16 gennaio, non dovrete far altro che seguire il nostro profilo Twitter (qui) e quello del gioco di Naraka: Bladepoint (qui) e… attendere che estraiamo il vincitore! Non aspettate troppo, avete tempo fino a domenica prossima. Vi ricordiamo che Naraka: Bladepoint è attualmente disponibile su PC e PlayStation 5.

Ed ecco quindi come poter ottenere Naraka: Bladepoint gratis su PC! Partecipate in tanti e fateci sapere che cosa ne pensate del titolo qui sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!