Tramite comunicato stampa, Bandai Namco e Bandai Spirits hanno annunciato che anche quest’anno saranno presenti al Lucca Comics & Games: scopriamo insieme tutti i dettagli sullo stand in questo articolo dedicato

Bandai Namco e Bandai Spirits saranno anche quest’anno a Lucca Comics & Games con uno stand, ancora più grande, pensato per i fan! Dall’1 al 5 novembre nella meravigliosa cornice della rinnovata Palestra Ducale Maria Luisa (Via della Cavallerizza 6, a 150 metri da Piazza Santa Maria) tutti gli appassionati potranno avere il loro punto di ritrovo: oltre 400 metri quadrati dedicati all’intrattenimento a 360 gradi. Ci saranno ben 3 videogiochi in anteprima e per la prima volta giocabili dal pubblico italiano, figure collezionabili, giocattoli, gashapon, l’Ichiban Kuji e anche Gundam! Come sempre, dopo aver visto e provato, ci sarà la possibilità di approfittare degli store ufficiali, con sconti esclusivi, solo per la fiera.

Bandai Namco | Bandai Namco e Bandai Spirits saranno al Lucca Comics & Games!

Nella parte dedicata ai videogiochi e all’intrattenimento sarà possibile provare, per la prima volta in Italia, gli attesissimi Tekken 8, Sand Land e Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections! Previsto per il prossimo 26 gennaio 2024 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, Tekken 8 sarà giocabile in anteprima su PlayStation 5. Sand Land, un nuovo action RPG basato sul capolavoro di Akira Toriyama, creatore di Dragon Ball e Dr. Slump, sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam (in fiera girerà su PS5). Infine, Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections che uscirà il 17 novembre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC, offrirà ai giocatori il roster più grande di sempre in un gioco della serie, oltre 130 personaggi!

Come sempre torneranno le attività del loyalty program di Bandai Namco, pensate esclusivamente per Lucca Comics & Games e con tanti gadget per chi si iscrive al programma. Ci saranno anche diverse photo-opportunity: una statua speciale per Tekken 8 e un’area dedicata a Sand Land!

Bandai e Banpresto | Bandai Namco e Bandai Spirits saranno al Lucca Comics & Games!

Nell’area dello stand dedicata a Banpresto saranno in esposizione moltissime figure disponibili anche per l’acquisto e anteprime delle serie più amate: One Piece, Dragon Ball, Naruto, Demon Slayer, My Hero Academia ma anche Sailor Moon, Bluelock e altro ancora! Immancabile come sempre l’area gashapon con moltissimi set per tutti i gusti, comprese alcune novità molto pop dal gusto giapponese!

In seguito al successo della scorsa edizione anche quest’anno un’intera area sarà dedicata al workshop per scoprire l’universo dei model kit Bandai e dei Gunpla. L’Ichiban Kuji inoltre vi sorprenderà nuovamente con figures esclusive e moltissimi gadget – non acquistabili in altro modo – tutti con la qualità dei prodotti collezionabili Bandai! I set di quest’anno saranno dedicati a One Piece, Dragon Ball, Naruto, Jojo, Bleach, My Hero Academia, e Tokyo Revengers! Ma non finisce qui…. Sempre all’interno dello stand saranno presenti due aree per scoprire il nuovo Tamagotchi e una speciale linea targata Tamashii Nations!

Tanto divertimento in fiera!

E questo è quanto per ciò che riguarda la presenza di Bandai Namco al Lucca Comics & Games 2023! Fateci sapere se sarete in fiera qua sotto nei commenti, noi di tuttotek.it continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!