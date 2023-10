Stan Lee ci ha purtroppo lasciati 5 anni fa all’età di 95 anni, ma continua a vivere nei nostri cuori, ma soprattutto nella Marvel! Infatti Marvel’s Spider-Man 2 omaggia ancora The Smiling Man con la statua di Stan Lee e con questa guida scoprirete come trovarla!

Il secondo capitolo con protagonista Peter Parker e Miles Morales è ora sugli scaffali dei negozi di tutto il mondo e negli store digitali, siamo tutti molto soddisfatti del lavoro svolto dalla Insomniac Games e dell’amore che ci hanno messo nel progetto. Abbiamo parlato in maniera approfondita nella nostra recensione di Marvel’s Spider-Man 2. Dopo aver completato la campagna principale, però, siamo sicuri che vorreste ottenere il trofeo platino per godervi fino all’ultima goccia di Marvel’s Spider-Man 2. Uno dei trofei è proprio trovare la statua di Stan Lee!

La posizione sulla mappa | Marvel’s Spider-Man 2: dove trovare la statua di Stan Lee!

Excelsior! La statua del papà della Marvel potete trovarla oscillando tra i palazzi nel quartiere di Upper West Side, si trova alla sinistra di Central Park. Cercate sulla mappa un edificio che si affaccia in diagonale di 45 gradi. La statua di Stan Lee si trova esattamente vicino al locale chiamato Mick’s Diner, si trova nello stesso posto dov’era in Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. La statua ha anche una frase incisa sopra che cita testuali parole che in italiano vengono tradotte in:

Dedicato con amore all’uomo che ha nutrito i cuori, le menti e le anime dei Veri Sognatori, Excelsior!

Dove l’ho già visto? | Marvel’s Spider-Man 2: dove trovare la statua di Stan Lee!

Non è la prima volta che Insomniac omaggia il creatore di Spider-Man nel proprio videogioco. La statua di Stan Lee non si trova solo in Marvel’s Spider-Man 2, infatti la statua è stata mostrata anche nello spin-off con Miles Morales e in Marvel’s Spider-Man. Stan fa la sua prima apparizione nel primo capitolo in una scena dove Peter e MJ si ritrovano nella tavola calda di Mick dopo tanto tempo, dopo che Spider-Man l’ha salvata al museo d’arte di Fisk dall’attacco degli uomini di Martin Li. Il noto fumettista fa il suo cameo parlando con MJ riferendosi a lei e a Peter dicendole “è bello rivedervi insieme, siete sempre stati i miei preferiti!”.

Tanti altri easter egg dall’universo Marvel!

Trovare la statua di Stan Lee non è l’unica grande sorpresa che Insomniac ci ha regalato. Ci sono tanti altri riferimenti all’universo Marvel nel mondo di gioco, dal Sancta Santorum di Dr. Strange, l’Avengers Tower e la base dei Fantastici 4. Recandosi con Miles all’Ambasciata Wakandiana, il personaggio porrà i suoi omaggi a Chadwick Boseman con il gesto di Black Panther e potete anche trovare la tomba di zia May, che vi darà a sua volta un trofeo. Il mondo di gioco di Spider-Man è vivo e ricco di sorprese, perciò farsi una bella oscillata tra le strade di New York non è affatto una cattiva idea! Grazie per essere giunti fino a qui. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altre guide sui videogiochi!