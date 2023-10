Si è concluso domenica 29 ottore il Festival della fotografia Etica di Lodi, che anche quest’anno si conferma un punto di riferimento per la fotografia di tutto il mondo. Siamo stati ospiti di FUJIFILM, partner del Festival e qui ve lo raccontiamo

Il Festival della fotografia Etica 2023 si è concluso domenica 29 ottobre dopo un mese di apertura al pubblico nella città di Lodi che anche quest’anno è diventata uno sguardo della fotografia sul mondo. Accanto al Festival, anche quest’anno c’è stata Fufijilm come partner ufficiale che ha messo a disposizione alcune fotocamere ai vincitori delle sezioni e ha creato un punto Fujifilm Touch&Try per provare le principali fotocamere.

Festival della fotografia Etica e Fujifilm: un altro successo

La rassegna di questa edizione 2023 è stata ancora più forte e diretta di quella delle edizioni precedenti: un’edizione che pone le immagini di ciò che accade nel mondo in modo diretto e senza fronzoli. Con 20 mostre, oltre 200 fotografi da 40 Paesi diversi e da 5 Continenti, abbiamo potutto vedere oltre 700 immagini esposte.

Notevole è stata la sezione World Report Award, risultato del concorso internazionale del Festival di Lodi, che ha lo scopo di dare voce e supporto all’impegno sociale dei fotografi e si rivolge a tutti, italiani e stranieri, professionisti e non. Il soggetto è l’umanità con le sue vicende pubbliche e private, le sue piccole e grandi storie; i fenomeni sociali, i costumi, le civiltà, le grandi tragedie e le piccole gioie quotidiane, i cambiamenti e l’immutabilità. All’interno di questa sezione anche il fotografo italiano Alessandro Cinque con Alpaqueros, immagine scelta per diffondere il Festival e il vincitore Evgeniy Malotetka, che ha raccontato la strage dell’ospedale di Mariupol durante il bombardamento in Ucraina.

Festival della fotografia Etica e Fujifilm: un altro successo| Touch&Try

In questa edizione, oltre a essere Award Sponsor del World Report Award – Documenting Humanity, FUJIFILM ha supportato la mostra Elegia Lodigiana di Gabriele Cecconi, in esposizione nella sede della Cavallerizza.



Attraverso il sistema Large Format GFX di FUJIFILM, Cecconi ha realizzato Elegia Lodigiana, progetto che è stato finanziato dal bando Strategia Fotografia 2022, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, in collaborazione con la Provincia di Lodi.

Sin dai primi mesi del 2023, il fotografo Gabriele Cecconi, reportagista di fama internazionale, con esperienza su tematiche ambientali, è arrivato nel lodigiano per posare il suo sguardo su questo territorio. La scelta di proporre un’indagine fotografica è rilevante, oltre che per le caratteristiche antropologiche di quest’area, anche per la crisi idrica che nel 2022 ha investito il nord-Italia, con conseguenze drammatiche sul tessuto economico-sociale dell’area.

Inoltre, FUJIFILM ha aperto le porte nel suo spazio Touch&Try Point per dare in prova i prodotti, informare sulle ultime novità e per approfondire le peculiarità dei diversi sistemi Serie X e GFX con consigli sulle migliori modalità di utilizzo. Abbiamo avuto la possibilità di girare il Festival con la Fujifilm X-T5 che abbiamo avuto modo di recensire quest’anno e anche la intramontabile XV 100, compatta sempre del sistema APS-C, perfetta per la street photograhy.