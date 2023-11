Baldur’s Gate 3: Larian Studios conferma il port per Xbox Series X ed S

Il lancio del dado ha dato X come risultato: quella di Larian Studios non è un incognita, Baldur’s Gate 3 sbarca su Xbox, compresa Series S

Siccome Larian Studios non si accontenta di darci di che parlare in un solo giorno della settimana, oggi abbiamo pure la conferma che Baldur’s Gate 3 arriverà anche su Xbox Series X ed S. Il team di sviluppo ha già parlato in precedenza di un port per il gigante di giada, ma con ormai metà del mese di novembre alle nostre spalle quella di una conversione entro fine anno sembra una promessa da marinaio. La musica cambia non poco con il tweet che abbiamo riportato qui sotto, nel quale lo sviluppatore ha confermato che il tanto agognato port sarà disponibile il prossimo mese. Per ora non abbiamo altri dettagli, ma il post non fa alcun mistero di quanto l’alone di dubbio sia temporaneo.

Xbox players, we hear you’re looking for more news on Baldur’s Gate 3. The game is on track for a December release. We’ll see you at The Game Awards for the World Premiere™ of the exact release date. — Larian Studios (@larianstudios) November 15, 2023

Colpo di coda da Larian Studios: Baldur’s Gate 3 si appresta ad attraccare su Xbox Series X ed S

Nel post qui sopra riportato, Larian Studios conferma a chiare lettere che l’appuntamento per la data di uscita è fissato nella serata del red carpet videoludico. “Giocatori su Xbox, sappiamo che cercate di avere più notizie su Baldur’s Gate III. Il gioco è fissato per un’uscita a dicembre. Ci vediamo ai Game Awards per l’annuncio in anteprima dell’esatta data di uscita.” Con una nomination a gioco dell’anno e un’ambizione da essa rinvigorita per i prossimi giochi, è più che normale che il team di sviluppo non veda l’ora di rivelare ufficialmente il port in pompa magna. Certo, la data fissata per il reveal (7 dicembre) confuta automaticamente il leak della precedente data di uscita (6 dicembre), ma se non altro non brancoleremo nel dubbio a lungo. Il gioco è attualmente disponibile su PC e PS5.

Ora sta a voi dirci la vostra. La roulette delle date vi dà una chance su 31 di indovinare, secondo voi quando uscirà? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.