Yotobi arriva su Netflix con la sua nuova rubrica “Fuori Menù”

Esatto, avete letto bene, il famoso Yotobi arriva su Netflix e condurrà una nuova rubrica nello stile dei suoi vecchi format che pubblicava online su YouTube, parlando, come di consueto, di film e serie tv, nel suo vecchio stile, ma parlando dei prodotti di Netflix

La stessa piattaforma streaming statunitense ha pubblicato online un post su YouTube in cui annuncia un nuovo format con Yotobi, che arriva su Netflix con un nuovo format. In questo format, il famoso youtuber e content creator ci consiglierà i migliori film, serie tv e documentari da guardare durante la cena. Il primo episodio uscirà proprio oggi. Un indizio su cosa ci consiglierà? WATAA!

Yotobi arriva su Netflix: chi è il famoso youtuber?

Per chi non conoscesse ancora la personalità carismatica di Yotobi, questo è un ragazzo di nome Karim Musa che ha iniziato la sua carriera come content creator ben 15 anni fa parlando di una delle sue più grandi passioni: il cinema. Yotobi è diventato famoso per le recensioni su film davvero pessimi di serie B (spesso anche di serie Z). Nel corso della sua carriera ha fatto vari esperimenti, tra cui l’aprirsi un canale di gaming, YotobiGames, su cui pubblica video di gameplay, mentre sul canale principale ha creato format di vario tipo come The Late Show con Karim Musa, Mostarda, Tutto il Resto e Ora che ho i soldi, dove Karim ci introduce ad angoli nascosti del mondo della televisione, del cinema, dei giocattoli e chi più ne ha, più ne metta.

Parlando di Netflix, da poco si è conclusa la Geeked Week 2023, dove ha avuto occasione di annunciare tutti i suoi progetti che potremo vedere il prossimo 2024. Tantissimi film, serie tv e serie animate a vostro piacimento, tra cui il trailer del nuovo film di Zack Snyder Rebel Moon – Figlia del Fuoco, una serie animata su Terminator e un film animato su The Witcher (qui trovate la lista completa di tutti gli annunci). Noi siamo grandi fan di Yotobi e lo seguiamo dagli albori della sua carriera sul web, apprezzando e seguendo con curiosità tutti i suoi format, siamo sicuri che saprà intrattenerci anche col nuovo format su Netflix. Chissà cosa ci consiglierà nel primo episodio, magari un film di arti marziali con Bruce Lee o Chuck Norris? Magari entrambi! Siamo curiosi di scoprirlo. Continuate a seguirci su tuttotek.it per restare sempre aggiornati sul mondo del cinema e della televisione.

