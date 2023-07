GIGABYTE: lanciate le schede grafiche GeForce RTX 4070 Ti Water-Cooled

GIGABYTE lancia le schede grafiche della serie GeForce RTX 4070 Ti Water-Cooled. Il Sistema di raffreddamento WATERFORCE offre la migliore esperienza gaming

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd è produttore leader di hardware gaming premium. Lancia oggi le schede grafiche raffreddate a liquido della serie GeForce RTX 4070 Ti alimentate dall’architettura NVIDIA ADA Lovelace. GIGABYTE lancia due schede grafiche AORUS WATERFORCE:

AORUS GeForce RTX 4070 Ti XTREME WATERFORCE 12G

e AORUS GeForce RTX 4070 Ti XTREME WATERFORCE WB 12G.

Entrambe le schede grafiche sono dotate dei core GPU top di gamma con capacità di overclocking e sono certificate dalla tecnologia GIGABYTE GPU Gauntlet. AORUS fornisce la soluzione di raffreddamento completa per tutti i componenti chiave della scheda grafica. Oltre a raffreddare la GPU, AORUS si occupa anche di VRAM e MOSFET, garantendo prestazioni di overclocking stabili e maggiore durata.

Le schede grafiche AORUS WATERFORCE sono dotate di RGB Fusion, backplate di protezione in metallo e rivestimento PCB di livello aerospaziale per la protezione da polvere e umidità; ed ancora componenti Ultra-Durable e garanzia estesa per i membri registrati.

Queste caratteristiche rendono le schede grafiche AORUS WATERFORCE la scelta migliore per gli appassionati che desiderano sia un funzionamento silenzioso che prestazioni elevate.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti Water-Cooled: AORUS 4070 Ti XTREME WATERFORCE 12G

La scheda grafica all-in-one raffreddata a liquido AORUS WATERFORCE offre una comoda soluzione di installazione per i giocatori di fascia alta; poiché il radiatore e la pompa del raffreddamento ad acqua sono preassemblati. Questa scheda grafica offre prestazioni di raffreddamento eccezionali. Con un radiatore da 240 mm e due ventole da 120 mm, riducendo efficacemente la temperatura operativa e prolungando la durata della scheda.

Per soddisfare le esigenze dei giocatori, la scheda grafica AORUS WATERFORCE incorpora il design dell’illuminazione RGB Fusion. Non solo la parte anteriore, laterale e posteriore della scheda mostra effetti di luce; ma anche le due ventole da 120 mm sul radiatore di raffreddamento ad acqua sono dotate di illuminazione RGB.

Attraverso il controllo del software, gli utenti possono sincronizzare e personalizzare gli effetti di luce in diverse aree in base al loro stile personale.

Inoltre, la scheda grafica AORUS WATERFORCE utilizza FEP come materiale per i tubi dell’acqua; garantendo un’eccezionale durata e resistenza alle perdite per prevenire qualsiasi perdita d’acqua e mantenere l’efficienza di raffreddamento a lungo termine. I tubi sono ulteriormente racchiusi in un manicotto intrecciato, migliorando sia le prestazioni di raffreddamento che il design visivo della scheda grafica.

AORUS GeForce RTX 4070 Ti XTREME WATERFORCE WB 12G

Il sistema AORUS WATERFORCE con raffreddamento ad acqua open-loop è la scelta ideale per gli appassionati di PC che apprezzano lo stile personale. AORUS ottimizza la distanza tra le microalette per mantenere stabile la velocità del flusso d’acqua e dissipare efficacemente il calore generato dalla scheda grafica. Garantendo flussi d’acqua lisci e senza ostruzioni.

Le microalette in rame accorciano il percorso di conduzione del calore della scheda grafica, consentendo un rapido trasferimento del calore ai canali dell’acqua e migliorando l’efficienza complessiva del raffreddamento.

Inoltre, il sistema è dotato della tecnologia brevettata “Leak detection”. In caso di perdita, la scheda grafica avvisa immediatamente gli utenti tramite luci lampeggianti, consentendo loro di spegnere prontamente il sistema ed evitare ulteriori danni causati dalla perdita.

Sostituire in autonomia una scheda grafica raffreddata ad aria con un kit raffreddato ad acqua non solo invalida la garanzia, ma presenta anche problemi nella ricerca di componenti di raffreddamento a liquido adatti. GIGABYTE offre una garanzia di qualità con GPU overcloccate certificate e schede grafiche assemblate professionalmente.

Inoltre, sia la parte anteriore che quella posteriore della scheda grafica mostrano vari straordinari effetti di illuminazione RGB, rendendola il fulcro di qualsiasi PC build.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti Water-Cooled: eccezionali prestazioni

Le eccezionali prestazioni delle schede grafiche AORUS sono attribuite al loro design di potenza e ai componenti certificati ULTRA DURABLE. Questi componenti consentono alla scheda grafica di offrire prestazioni elevate pur mantenendo temperature di esercizio inferiori, garantendo stabilità e affidabilità.

Entrambe le schede grafiche AORUS WATERFORCE sono dotate di rivestimento PCB di livello aerospaziale per la resistenza alla polvere e all’umidità, fornendo protezione contro le gocce d’acqua e riducendo al minimo il rischio di danni. Per offrire una migliore esperienza utente, le schede grafiche AORUS WATERFORCE offrono ai clienti una garanzia di 4 anni (richiede la registrazione online entro 30 giorni dalla data di acquisto).

E voi? Cosa ne pensate di queste schede grafiche della serie GeForce RTX 4070 Ti Water-Cooled di GIGABYTE ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).