Un San Valentino formato mattoncino con il Gruppo LEGO: ecco le idee per stupire chi ami e costruire momenti magici

La festa più romantica dell’anno è alle porte e, per chi è alla ricerca di un regalo originale, il Gruppo LEGO ha pensato ad alcune sorprese capaci di lasciarvi a bocca aperta e celebrare ogni tipo di passione: se amate l’adrenalina o se state programmando il prossimo viaggio insieme, se adorate passare una serata romantica davanti al vostro film preferito o se volete semplicemente esprimere il vostro amore, non potete lasciarvi scappare una di queste idee regalo in formato mattoncino.

LEGO: ecco le idee per un San Valentino tutto da costruire!

Per i più romantici, la linea Botanical : LEGO Botanical Bouquet di Fiori (10280), LEGO Botanical Albero Bonsai (10281), LEGO Botanical Uccello del paradiso (10289)

(in offerta su amazon.it) LEGO Creator Expert Albero Bonsai, Set per Adulti, Home Decor DIY, Collezione Botanica, Modello da Esposizione, 10281 Modello di bonsai artificiale con vaso rettangolare e supporto a doghe effetto legno a base di mattoncini LEGO, creato per gli adulti

Per gli amanti dell’adrenalina su pista: LEGO TECHNIC BMW M 1000 RR (42130)

Per i viaggiatori più appassionati: LEGO Ideas “Il Mappamondo” (21332), LEGO Architecture Skylines Singapore (21057), LEGO Boutique Hotel (10297)

Per gli amanti del cinema: Il Guanto dell’Infinito LEGO Marvel (76191), LEGO Harry Potter: Harry Potter ed Hermione Granger (76393), LEGO Casco di Darth Vader LEGO Star Wars (75304).

(in offerta su amazon.it) LEGO Star Wars Casco di Darth Vader, Set da Costruzione per Adulti, Regalo da Collezione, 75304 Dimentica lo stress della vita quotidiana e goditi un po’ di tempo di qualità ricreando tutti i minacciosi dettagli del Casco di Darth Vader con questo kit di costruzione LEGO Star Wars (75304) collezionabile.

L’amore in tutte le sue forme e colori: LEGO Ognuno è meraviglioso (40516)

Queste erano le proposte LEGO per un San Valentino tutto da costruire!