Ghostbusters Spirits Unleashed: in arrivo a ottobre

Una buona notizia è in arrivo per i fan degli acchiappafantasmi più famosi di sempre, il gioco Ghostbusters: Spirits Unleashed è in arrivo a ottobre

Dopo dei tentativi di revival del brand cinematografico nato con la prima storica pellicola del 1984, la Illfonic ha deciso di far tornare a sognare i fan degli acchiappafantasmi con Ghostbusters: Spirits Unleashed in arrivo questo ottobre. Ma cerchiamo di capire un po’ meglio questa fantasmagorica situazione!

Who you gonna call?: Ghostbusters (Spirits Unleashed)!

L’azienda di sviluppo di videogiochi americana Illfonic, già nota nell’ambiente con titoli del calibro di Friday the 13th: The Game e Predator: Hunting Grounds, ha dunque annunciato che Ghostbusters: Spirits Unleashed uscirà ufficialmente il 18 ottobre per PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (solo tramite l’Epic Games Store). Ovviamente non è il primo titolo dedicato a loro, ma torniamo a noi.

Il titolo uscirà appena in tempo per Halloween e sono già aperti i preordini che potranno ricevere tutta una serie di oggetti unici di gioco incluse armi personalizzate, Slimer e delle skin uniche nel loro genere. Per capire un po’ meglio come sarà l’esperienza di gioco e l’atmosfera che si respirerà, vi lasciamo dunque qui sotto il trailer nuovo di zecca!

Il CEO di Illfonic, tale Charles Brungardt, ha dunque espresso tutto il suo compiacimento nel notare la risposta entusiasta dei fan alla notizia, ma tenetevi forte. Pare che la nDreams, in collaborazione con la Sony Pictures Virtual Reality e la Ghost Cropos., sia già al lavoro su un titolo in VR dei mitici acchiappafantasmi!

