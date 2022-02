Innovazione e tecnologia: l’importanza dello streaming oggi

La tecnologia dello streaming online ha permesso a tutte le piattaforme che ne fanno uso di raggiungere risultati notevoli in termini di servizi e opportunità per i propri utenti

Grazie a questa innovazione infatti è possibile usufruire di contenuti e prodotti da scaricare sul proprio computer (ma anche tramite altri dispositivi mobili come smartphone e tablet) in tempo reale e, se si considera lo streaming live, anche di tutti i contenuti trasmessi dal vivo dalla “sorgente” come nel caso delle dirette radiofoniche. Ecco quindi una rapida panoramica del funzionamento di questa tecnologia e delle applicazioni più interessanti che se ne possono fare nel settore dell’intrattenimento, dalle piattaforme di streaming video a quelle destinate al gioco digitale.

Lo streaming: cos’è, come funziona e quali sono le sue tipologie principali

La maggior parte di noi ha a che fare quotidianamente con piattaforme di streaming, ma in pochi sanno esattamente cosa c’è dietro il funzionamento di una delle novità tecnologiche più interessanti degli ultimi anni. Per streaming si intende il flusso continuo di dati che da una sorgente viene trasmesso e circola tra i dispositivi a essa connessi, tramite la connessione internet: il nome stesso deriva dall’inglese “stream” (traducibile in italiano con “flusso”), e permette subito di cogliere la rivoluzione alla base di questa tecnologia, appunto il fluire costante dei dati. Trasmettere un contenuto in streaming significa infatti fare a meno delle copie fisiche di ogni brano musicale, film o gioco e “semplicemente”, grazie a una connessione a internet stabile, poter seguire in tempo reale l’avanzamento del contenuto scelto. Quando si parla di streaming si ci si può riferire a due tipologie principali di trasmissione di dati: lo streaming live e lo streaming on demand. Il primo, noto anche come streaming dal vivo o streaming in diretta, consente agli utenti di fruire in diretta di contenuti trasmessi in tempo reale, come accade per chi segue il telegiornale tramite le dirette di Rai Play o per chi ascolta una web radio dal proprio smartphone. Il secondo tipo di streaming, lo streaming on demand o su richiesta, è invece caratteristico di piattaforme dedicate alla riproduzione di contenuti audio e video come Tidal o Now TV: in questo caso le piattaforme mettono a disposizione degli utenti registrati un catalogo contenente tutti i titoli disponibili tra cui scegliere e, dopo aver selezionato il contenuto desiderato, la riproduzione ha inizio nel giro di pochi secondi, senza che l’utente debba utilizzare supporti analogici come CD o DVD.

Le piattaforme online e lo streaming nel settore dell’intrattenimento: video, gioco e audio

Quando si parla di streaming online è impossibile non nominare alcuni dei nomi più popolari del momento per quanto riguarda le piattaforme di riproduzione di contenuti video: è il caso di Netflix e Amazon Prime Video per quanto riguarda i grandi colossi della streaming internazionale, ma anche di Rai Play per quanto concerne i servizi nazionali o di Mubi per la diffusione di film d’autore o indipendenti. Lo streaming non riguarda comunque solo la riproduzione di film e serie TV: nel settore dell’intrattenimento è molto importante anche lo streaming applicato alle piattaforme digitali, come nel caso di Betway. Infine, anche il settore della musica prevede per lo streaming un uso massiccio, sia per quanto riguarda quello on demand che quello in diretta. Nel primo caso a farla da padrone sono piattaforme popolari come Spotify, Deezer, Tidal e tutte le altre che offrono agli utenti cataloghi con migliaia di brani musicali (da canzoni di successo a brani di generi di nicchia) da riprodurre in un clic, mentre, per quanto riguarda lo streaming dal vivo, è possibile seguire numerose trasmissioni radiofoniche e dirette attraverso i propri dispositivi mobili come smartphone e tablet grazie ad applicazioni dedicate.

Una volta stabilito il funzionamento dello streaming si può iniziare a comprendere l’uso che ne fanno le numerose piattaforme online a disposizione degli utenti. Che si tratti di streaming on demand o di streaming in diretta, perciò, in ogni caso l’esperienza di utilizzo degli utenti è sempre più al centro dei programmi delle piattaforme dedicate alla riproduzione di contenuti, grazie ad app e software specifici sempre aggiornati rispetto alle ultime tendenze tecnologiche.