In questo speciale articolo dedicato vi presentiamo quelli che sono ad oggi considerati i migliori pro player di LoL

Quando al giorno d’oggi si parla di MOBA (acronimo di Multiplayer Online Battle Arena), uno dei primi titoli che viene in mente è proprio League of Legends. La popolarità dell’opera di Riot Games continua a rimanere alta ancora oggi, con il gioco che è da poco entrato ufficialmente nella stagione 2022. League of Legends, fin dal suo lancio avvenuto nel 2009, ha contribuito al successo del genere MOBA, imponendosi anche come fenomeno di massa di portata mondiale, nonché fonte d’ispirazione per numerosi altri titoli (un esempio recente potrebbe essere Pokémon Unite, del quale trovate qui la nostra recensione). Negli anni poi sono nate numerose competizioni, permettendo ad alcuni giocatori di distinguersi per bravura. Ecco a voi quindi i migliori pro player di LoL.

Doubledrift (ritirato)

Il primo fra i migliori pro player di LoL che andiamo a conoscere è Doubledrift. Fin dall’inizio della sua carriera il giocatore dimostra precisione meccanica fuori dal comune, che lo porta a distinguersi fra gli altri giocatori. Doubledrift riesce a farsi notare, macinando vittorie di partita in partita, fino ad entrare a pieno titolo nella schiera dei giocatori veterani degli ESports. Dopo una tale ascesa, nel 2020, Doubledrift decide infine di ritirarsi dalla scena, ma il pubblico non dimenticherà facilmente le imprese compiute da questo player.

Smeb (ritirato) – LoL: ecco i migliori pro player

il secondo paragrafo di questo speciale dedicato ai migliori pro player di LoL è dedicato a Smeb. Il giocatore di origini coreane entra di diritto nella classifica dei più grandi nomi di League of Legends, grazie principalmente alle sue mirabili capacità meccaniche, le quali gli hanno permesso di distinguersi durante le competizioni mondiali. Le sue abilità gli hanno permesso di macinare numeri da record durante le partite, e gli sono valse la conquista di ben quattro titoli regionali. Come Doubledrift, anche Smeb si è ritirato dalle scene nel 2020, ma ciò nonostante rimane ancora nella top ten dei più grandi giocatori di League of Legends

Deft – LoL: ecco i migliori pro player

Continuiamo la lista dei migliori pro player di LoL per fare la conoscenza di Deft. La particolarità di questo giocatore risiede nella smaccata aggressività con la quale tende ad ingaggiare l’avversario. Quest’ultima, non priva di una buona dose di attenzione per i particolari, costituisce il cardine della strategia di Deft. Benché alcuni fan sostengano che tale approccio andrebbe limato, in quanto non certo privo di rischi (soprattutto negli stadi avanzati delle partite), le vittorie di Deft testimoniano come il giocatore meriti a pieno titolo un posto nella lista dei migliori giocatori di League of Legends, con davanti un roseo avvenire nel mondo degli ESports.

Perkz – LoL: ecco i migliori pro player

Il prossimo nella lista dei migliori pro player di LoL è Perkz. Conosciuto dalla community come uno dei più premiati giocatori di League of Legends, Perkz è riuscito a conquistare numerosi titoli, posizionandosi quasi sempre in finale o semi-finale nei campionati mondiali di LoL, soprattutto nel periodo tra il 2018 ed il 2020. L’approccio adottato da Perkz negli scontri lo porta spesso, fra le altre cose, a dominare le zone centrali del campo di battaglia, e lo rende uno dei più imprevedibili giocatori che mai abbiano calcato le arene virtuali del titolo di Riot Games.

TheShy – LoL: ecco i migliori pro player

Per un novellino che approccia per la prima volta il gioco, trovarsi davanti un giocatore come TheShy potrebbe essere un’esperienza assolutamente da incubo. In maniera simile a Deft, del quale vi abbiamo parlato nei precedenti paragrafi di questa lista dedicata ai migliori pro player di LoL, anche la strategia di TheShy si fonda principalmente sull’aggressività. L’offensiva che questo giocatore è in grado di scatenare contro i suoi nemici va a braccetto con un’ottima comunicazione e gioco di squadra, facendo di TheShy un avversario davvero temibile da affrontare.

Rekkles – LoL: ecco i migliori pro player

Procedendo nella lista dei migliori pro player di LoL arriva ora il turno di Rekkles. Trattasi di un veterano degli ESports, nei quali fece il proprio debutto nel 2012, Rekklez è un maestro del gioco di squadra, capace di sfiancare il nemico mantenendolo costantemente sotto pressione. Le abilità di questo giocatore gli sono valse anche numeri da record, fra i quali il primato di 1500 uccisioni in partite competitive in Europa. I successi raggiunti da questo giocatore lo fanno entrare di diritto nella top ten dei più grandi giocatori di League of Legends.

Caps – LoL: ecco i migliori pro player

Considerato dai fan come il “Genio della Meccanica”, Caps è il prossimo nella lista dei migliori pro player di LoL. Temibile avversario capace di dominare l’intera partita, Caps è un leader nato, in grado di guidare il proprio team alla vittoria con eccellenti doti strategiche. Inoltre, se messo alle strette, il giocatore è in grado di affrontare situazioni disperate, riuscendo il più delle volte a cavarsela addirittura da solo sul campo di battaglia. Infine (ma non meno importante) il suo stile imprevedibile e le sue doti strategiche nella scelta delle leggende da schierare sul campo gli sono valse un posto fra i veterani di League of Legends.

Uzi (ritirato) – LoL: ecco i migliori pro player

Si sa che League of Legends si fonda molto sulla comunicazione e sul gioco di squadra. Lo sa bene il pro player Uzi, fra i migliori veterani di LoL, in grado di sfoggiare doti strategiche e di coordinazione con il proprio team davvero invidiabili. L’approccio di questo giocatore lo ha portato a diventare uno dei maestri incontrastati del campo di battaglia, eccellendo soprattutto nel dominio delle corsie inferiori. Come Doubledrift e Smeb, anche Uzi si è ritirato dalle scene nel 2020, ma è ancora oggi considerato uno dei più grandi giocatori di League of Legends.

Rookie -LoL: ecco i migliori pro player

Nel precedente paragrafo di questa lista di migliori pro player abbiamo accennato all’importanza del gioco di squadra in LoL. Proprio per questo le abilità di Rookie risultano ancora più stupefacenti. Benché perfettamente in grado di collaborare col proprio team, questo giocatore è riuscito a farsi notare proprio per le sue imprese da solo. Ottime abilità meccaniche ed una invidiabile capacità di conquista e dominio del campo di battaglia hanno permesso Rookie di diventare uno dei più abili giocatori di League of Legends attualmente esistenti.

Faker – LoL: ecco i migliori pro player

L’ultimo paragrafo di questa lista è dedicato ad una leggenda fra le leggende. Conosciuto dalla quasi totalità della community, Faker, nel corso della sua carriera, è riuscito a scalare le classifiche mondiali di League of Legends. Questo giocatore è un portento senza pari, il cui approccio sembra essere un micidiale mix di pianificazione strategica e spietata offensiva in grado di non lasciare all’avversario nemmeno un momento di tregua. Le formidabili capacità di Faker gli permettono di acquisire il dominio incontrastato del campo di battaglia, e la sua incredibile conoscenza e dimestichezza delle meccaniche di gioco gli ha permesso di giungere ai vertici delle classifiche dei migliori pro player di LoL mai esistiti.

Conclusione

Strategia, offensiva, gioco di squadra… Sono tante le abilità necessarie per competere fra i più grandi giocatori di League of Legends. Ognuno dei veterani sopracitati ha dimostrato di saper eccellere sul campo di battaglia virtuale del celebre MOBA di Riot Games, unendo alla passione per il gioco il proprio personale approccio. Ma la competizione è sempre aperta e siamo curiosi di conoscere quali nuove strategie di gioco sapranno portare sotto i riflettori i campioni di domani.

Che ne pensate? Conoscevate o seguivate già uno o più di questi campioni? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi.